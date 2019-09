Mondial de rugby: Nouvelle-Zélande/Afrique du Sud, oppositions de styles

Les duels dans le match de Coupe du monde Nouvelle-Zélande/Afrique du sud, samedi à Yokohama, entre les N.8 Kieran Read et Duane Vermeulen d'une part, et les ouvreurs Richie Mo'unga et Handré Pollard d'autre part, proposeront une opposition de styles, entre la technique des All Blacks et la férocité des Springboks.

+ Whitelock/Etzebeth, missiles sol-air

Un seul être vous manque... Privé de son habituel partenaire en deuxième ligne, Brodie Retallick, blessé à une épaule et dont le retour est espéré pour les quarts de finale, Sam Whitelock (2,02 m, 116 kg) retrouve en revanche un adversaire qu'il connaît bien: Eben Etzebeth (2,03, 117 kg), un peu moins aérien que lui, mais davantage féroce. De leur duel, en touche mais surtout dans le combat au près, dépendra en partie l'issue du match.

Les deux vice-capitaines de leur sélection abordent différemment la compétition. Sereinement pour Whitelock (30 ans, 112 sél.), qui vise, comme ses coéquipiers Sonny Bill Williams et Kieran Read, un troisième titre consécutif. "C'est un de ces test-matches qu'on rêve de jouer étant enfant. Avoir l'opportunité de jouer contre l'Afrique du Sud en ouverture de Coupe du monde est plutôt cool" a déclaré Whitelock.

Etzebeth (27 ans, 79 sél.) est sans doute moins détendu, accusé d'avoir proféré des insultes racistes envers un sans-domicile fixe, et pointé une arme sur lui, en Afrique du Sud avant le départ pour le Japon. Une enquête est en cours et pourrait avoir des répercussions sur les prestations du futur joueur de Toulon.

+ Read/Vermeulen, évitement et confrontation

All Blacks et Springboks s'appuient tous les deux considérablement, pour avancer, sur leurs N.8, de styles différents. Read (1,93 m, 113 kg) est ainsi davantage technique et joue plus sur l'évitement que Vermeulen (1,93 m, 117 kg), qui aime, comme tout avant sud-africain qui se respecte, défier frontalement ses adversaires. Bien aidé par son gabarit.

Read (33 ans, 122 sél.), qui a repris le flambeau du capitanat après la retraite de Richie McCaw à l'issue de la Coupe du monde 2015, est conscient du défi qui l'attend face à son alter ego (33 ans, 49 sél.). Et il a hâte de le relever: "C'est un super joueur, très agressif. Un costaud qui aime porter le ballon et faire mal en plaquant. Le challenge me plaît."

+ Mo'unga/Pollard, improvisation contre classicisme

Lui aussi fait dans le classicisme: costaud (1,89 m, 98 kg), doté d'une bonne longueur de pied et sobre dans son jeu, cherchant surtout à faire jouer ses équipiers, Handré Pollard (25 ans, 42 sél.) épouse les canons sud-africains à l'ouverture, où il a relégué plusieurs longueurs derrière son concurrent Elton Jantjies. La précision de son jeu au pied sera déterminante samedi, où il devra veiller à ne pas offrir de ballons de contre-attaque à Beauden Barrett.

Habituel ouvreur, Barrett, meilleur joueur du monde 2016 et 2017 a été repositionné cet été à l'arrière, où ses qualités de relance s'expriment à merveille, mais aussi pour faire de la place à l'ouverture à Richie Mo'unga (25 ans, 11 sél.), beaucoup plus précis que lui dans l'exercice des tirs au but. Le joueur des Crusaders (1,76 m, 83 kg) possède davantage de qualités individuelles que Pollard, puisqu'il est capable de faire de grosses différences ballon en main par ses appuis et sa vitesse. Les Boks devront essayer de réduire son temps de décision en lui imposant une grosse pression.