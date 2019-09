Mondial de rugby: victoire bonifiée mais compliquée de l'Australie face aux Fidji

L'Australie s'est fait peur, mais elle a finalement remporté avec le bonus offensif son premier match de la Coupe du monde 2019 contre les Fidji, samedi à Sapporo, 39-21.

Les Wallabies ont très mal débuté la rencontre, dominés par des Fidjiens très incisifs en attaque, plus agressifs en défense, et qui ont survolé le match jusqu'à la 50e minute (14-12 à la pause, 21-12 après l'essai de Nayacalevu à la 44e).

Mais l'Australie, double championne du monde (en 1991 et 1999) et qui fait partie des prétendants au titre, a ensuite mis la machine à mauls en marche pour finir par marquer six essais par Hooper, Hodge, Kerevi, Koroibete et un doublé du talonneur Latu.