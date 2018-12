Mondial des clubs: Bale et le Real en route pour un 4e trophée record

L'attaquant du Real Madrid Gareth Madrid félicité par ses coéquipiers après un but, lors du Mondial des Clubs 19 décembre 2018 à Abou DhabiKARIM SAHIB

Le Real Madrid, qui a décroché son ticket pour sa 3e finale d'affilée grâce à un triplé de Gareth Bale mercredi (3-1 devant Kashima Antlers), devrait remporter -sauf énorme surprise- son 4e Mondial des clubs, samedi en finale aux dépens d'Al-Ain, club émirati représentant le pays hôte de la compétition.

Bale, après avoir manqué le dernier match de Liga en raison de douleurs à la cheville droite, est revenu très fort en se faisant remarquer d'entrée avec une volée du droit qui a manqué de peu le cadre (28e). Si Karim Benzema a aussi pressé la défense japonaise tout au long du match, c'est surtout le duo Bale-Marcelo qui a fait la différence.

"La victoire est plus importante que mes buts, tout comme la qualification. Nous savions que ce serait difficile face à un adversaire qui avait bien débuté la compétition. Nous devons nous conduire en équipe responsable et continuer à travailler", a réagi l'homme du match.

Sur une passe de Marcelo dans la surface, Bale est allé ouvrir la marque du plat du pied droit en envoyant d'abord le ballon heurter le bas du poteau avant d'entrer dans la cage. Il devient ainsi le troisième joueur à marquer dans trois différentes éditions du Mondial des clubs (44e), après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

- Benzema sur son 31 -

A la reprise, Gareth Bale a continué son festival offensif en réussissant deux nouveaux buts, tuant par la même occasion tout suspense. Il a d'abord profité de mauvaises passes en retrait de Yamamoto et Jung Seung-hyu vers leur gardien pour doubler la mise dans le but vide, le portier Kwoun Sun-tae étant sorti à la rencontre du Gallois (53e). Deux minutes plus tard, décalé par Marcelo sur la gauche de la surface, Bale envoie une frappe tout en force dans la lucarne opposée pour rejoindre, avec un triplé, le roi Pelé (1962), Luis Suarez (2015) et Cristiano Ronaldo (2016).

"C'est important de marquer des buts, mais ça l'est encore plus de se qualifier pour la finale où nous avons l'opportunité de gagner un nouveau trophée", a ajouté Bale en faisant allusion au record de quatre victoires, soit un de plus que le FC Barcelone.

Mais le Real devra se montrer très vigilant et percutant devant les buts, samedi en finale, le club émirati et hôte de la compétition Al-Ain ayant créé une énorme surprise d'éliminer River Plate, l'autre grand favori de ce tournoi avec le Real, 5 tirs au but à 4 (2-2).

Karim Benzema, qui fête ses 31 ans mercredi, aurait mérité de marquer un but, mais un sauvetage de Yamamoto lui a privé ce cadeau d'anniversaire. Il pourra peut-être se rattraper samedi...

"Bale a tout touché aujourd'hui: la lumière, les gradins et les filets. Il a montré quel joueur il était et ce qu'il peut faire. Alors, laissons-le se reposer et mordre à nouveau les filets samedi", a commenté l'entraîneur madrilène Santiago Solari.