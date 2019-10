Mondiaux d'athlétisme: Asher-Smith, le nouveau bijou de sa majesté

Petite merveille du sprint britannique, Dina Asher-Smith, grande favorite du 200 m des Mondiaux de Doha mercredi, a tout d'une star: look soigné, sourire éclatant et redoutable sur la piste, elle possède tous les atouts pour se frayer une place de choix dans l'histoire de l'athlétisme de son pays.

L'athlète de Bromley, au sud Londres, pourrait en cas de succès sur le demi-tour de piste réaliser une performance majuscule: devenir le premier représentant de Sa Majesté, chez les dames, à décrocher une médaille d'or sur une épreuve de vitesse aux Championnats du monde (100 et 200 m). A 23 ans, celle qui a déjà raflé l'argent dimanche sur 100 m avec le record national à la clé (10 sec 83) confirmerait ainsi son extraordinaire potentiel, un an après un fabuleux triplé réussi à l'Euro-2018 de Berlin (100 m, 200 m, 4x100 m), le premier grand fait d'armes de sa jeune carrière.

Il est loin le temps où la diplômée d'histoire observait, des étoiles plein les yeux, ses compatriotes briller aux JO de Londres en 2012. Recrutée comme bénévole, elle a tout de suite su quelle serait sa future vocation.

"Je me souviens que j'avais vu la victoire de Jessica Ennis-Hill à l'heptathlon, se rappelle-t-elle. Je me suis dit: c'est incroyable que des millions de gens qui ne la connaissent pas puissent d'un coup devenir fières d'elle. J'ai tout de suite su que c'était ce que je voulais faire."

La suite a des allures de conte de fées. A 17 ans, elle affiche déjà talent et précocité au sein du relais 4x100 m britannique, troisième des Championnats du monde à Moscou en 2013. S'en suit une progression linéaire avec une médaille d'or continentale sur 200 m en 2016, puis deux podiums avec le relais 4x100 m (le bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016, l'argent aux Mondiaux de Londres en 2017).

- "Polie" -

Mais c'est véritablement aux Championnats d'Europe en 2018 qu'Asher-Smith prend définitivement son envol avec un triplé qui frappe les esprits et assoit son nouveau statut parmi les cadors du sprint mondial.

Dès lors, la Grande-Bretagne s'entiche de sa nouvelle idole. Coquette et férue de mode, elle fait les unes des magazines, pas seulement sportifs, et se voit même inviter à des défilés.

Mais aux dires de ceux qui la côtoient et la suivent depuis ses débuts, Asher-Smith est restée la même et la notoriété ne l'a pas changée.

"C'est un peu cliché de dire ça mais elle est restée telle qu'elle était quand elle était jeune, toujours polie et avec le sourire", a témoigné au Telegraph l'entraîneur de ses débuts Mick Jones.

Sur la piste en revanche, Asher-Smith n'est pas là pour rigoler. Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique (2008 et 2012) et sacrée sur 100 m à Doha, l'a appris à ses dépens en étant dominée en finale de la Ligue de diamant à Bruxelles en septembre. La Jamaïcaine a pris une revanche éclatante au Qatar sur la ligne droite mais a préféré ne pas prendre le départ du 200 m, laissant la voie libre pour la Britannique. A elle de ne pas laisser passer cette occasion en or.