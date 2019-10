Mondiaux d'athlétisme: jusqu'où peut aller Jakob Ingebrigtsen ?

Immense talent du demi-fond mondial, double champion d'Europe en 2018 alors qu'il n'était pas majeur, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen fait partie des prétendants au podium sur le 1.500 m des Mondiaux de Doha (Qatar) dimanche. Est-il le futur maître de la discipline?

Il vient d'avoir 19 ans, mais il est déjà bien installé dans le paysage: dimanche, Jakob Ingebrigtsen courra sur 1.500 m sa deuxième finale mondiale, six jours après un 5.000 m d'anthologie. A l'attaque dans le dernier tour, il avait finalement manqué de vitesse face à l'Ethiopien Muktar Edris, victorieux, devant se contenter d'une 5e place sauvée d'un plongeon spectaculaire sur la ligne (13:02.93).

Après deux courses sur 5.000 m (série puis finale) et deux tours sur 1.500 m (série, demi-finale), le Norvégien s'attaque déjà à sa 5e course des Mondiaux dimanche. Mais ne vous en faites pas pour lui, il a l'habitude d'enchaîner les kilomètres.

- "L'athlète idéal sur 1.500 m" -

Cinquième d'une fratrie de sept originaire de Stavanger (sud-ouest de la Norvège), Jakob met régulièrement en avant les kilomètres cumulés et le travail de forçat demandé par son papa-entraîneur Gjert, qui l'entraîne selon ses mots "comme un professionnel depuis (s)es huit ans".

Un travail réalisé dans la foulée de ses frères Henrik (28 ans) et Filip (26 ans), multi-médaillés européens mais non qualifiés pour la finale dimanche (Henrik s'est contenté du 5.000 m, Filip a été éliminé en demi-finale).

Après des années à affoler les chronos dans les différentes catégories de jeunes, le grand Jakob (1,84 m) a ringardisé les seniors l'été dernier à Berlin avec deux titres de champion d'Europe (1.500 et 5.000 m), puis cet hiver à Glasgow à l'Euro en salle (or sur 3.000 m, argent sur 1.500 m) à 17 puis 18 ans.

"Jakob est jeune, très ambitieux avec beaucoup de talent, l'encense auprès de l'AFP le plus grand coureur de l'histoire du 1.500 m, le Marcoain Hicham El Guerrouj. Cependant, je pense qu'il est encore un peu jeune pour le 5.000 m. Il devrait se concentrer pour l'instant sur le 1.500 m. Ce qu'il fait aujourd'hui (multiplier les courses) c'est bien pour le spectacle, mais ce n'est pas bon pour lui en tant qu'athlète."

"C'est l'athlète idéal sur 1.500 m, il peut aller très loin sur cette discipline peut-être battre mon record du monde (3:26.00 à Rome en 1998). Il a un physique costaud et beaucoup de charisme", ose le double champion olympique (1.500 m et 5.000 m en 2004) et quadruple champion du monde du 1.500 m.

- "Manque de vitesse" -

Alors qu'il rivalise déjà les yeux dans les yeux avec les athlètes africains, maîtres du fond et du demi-fond, l'avenir serait-il doré pour le Norvégien ?

Dans une analyse sur le site spécialisé Lepape-info, l'entraîneur du marathonien Hassan Chahdi, Jean-Claude Vollmer, tempère les attentes, marqué notamment par le nombre d'années d'entraînement intensif déjà accumulées.

"Jakob a très clairement de l'avance, beaucoup d'avance (3e meilleur junior de l'histoire sur 1.500 m) mais rien, absolument rien ne peut garantir que cette avance va continuer à croître, à se maintenir, ou qu'il va, vision pessimiste mais réaliste, entrer dans une phase de régression transitoire, puis reprendre sa progression ou que son niveau de performance va s'arrêter au niveau atteint."

"Son point faible semble être son manque de vitesse, note également M. Vollmer. Chez Jakob et ses frères, c'est comme s'il manquait quand même une pièce essentielle au puzzle. Pour prendre une image: pensez au vieux diesel lorsqu'il fallait démarrer au feu vert ou relancer."

Nul doute que le Norvégien travaille cet élément, notamment en vue des Jeux de Tokyo en 2020, son grand objectif, où il rêve de se retrouver sur le podium avec ses grands frères.