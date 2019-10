Mondiaux d'athlétisme: Lyles et De Grasse passent en demies du 200 m, pas le Français Fall

Les grands favoris du 200 m des Mondiaux de Doha, l'Américain Noah Lyles, le Canadien Andre De Grasse et le tenant du titre turc Ramil Guliyev, se sont aisément qualifiés pour les demi-finales du 200 m, dimanche, alors que le Français Mouhamadou Fall a été éliminé en séries.

Lyles, 4e performeur de l'histoire (19 sec 50), a fini 2e de sa série en 20 sec 26, Fall terminant 4e (20 sec 63).

"J'ai juste essayé de dérouiller les jambes. J'avais l'impression qu'elles s'emballaient pendant la course, je me disais +on se calme les jambes, il nous reste deux tours après+. Je pensais que je serais plus fatigué, mais je me sens en très bonne forme", a expliqué Lyles.

De Grasse, médaillé d'argent olympique sur la distance et de retour au premier plan après deux ans de blessures, a lui gagné sa série en 20 sec 20. Guliyev a fini 2e de sa série (20 sec 27) derrière le Britannique Adam Gemili (20 sec 06).

Les demi-finales auront lieu lundi et la finale est prévue mardi.