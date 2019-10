Mondiaux d'athlétisme: un dernier titre pour les Etats-Unis sur le 4x400 m messieurs, les Bleus 7e

Les États-Unis ont remporté leur 14e médaille d'or aux Mondiaux de Doha (Qatar), égalant leur record, en dominant dimanche comme attendu le 4x400 m messieurs.

Les Américains (Fred Kerley, Michael Cherry, Wilbert London et Rai Benjamin) ont dominé en 2 min 56 sec 69 la Jamaïque (Akeem Bloomfield, Nathon Allen, Terry Ricardo Thomas et Demish Gaye en 2:57.90) et la Belgique (Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée en 2:58.78).

Le relais français (Ludvy Vaillant, Christopher Naliali, Thomas Jordier et Mame-Ibra Anne) termine 7e (3:03.06).

Les États-Unis ont fait une véritable razzia dimanche lors de la dernière journée des Mondiaux sur 100 m haies (titre de Nia Ali devant Kendra Harrison) puis sur les relais (titres sur 4x400 m femmes et hommes).

Avec 29 médailles dont 14 en or, ils dominent largement le tableau des médailles final devant le Kenya (11 médailles, 5 titres) et la Jamaïque (11 médailles, 3 titres).

La France conclut des Mondiaux catastrophiques avec seulement deux podiums (argent de Quentin Bigot au marteau, bronze de Pascal Martinot-Lagarde sur 110 m haies) et une 24e place au classement des médailles.