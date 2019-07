Mondiaux d'escrime: les fleurettistes français en argent

Les fleurettistes français Enzo Lefort, Erwann Le Pechoux, Maxime Pauty et Julien Mertine ont remporté la médaille d'argent aux Championnats du monde d'escrime, battus par les Américains 45 touches à 32, mardi à Budapest.

Cette médaille d'argent place les Français, champions d'Europe il y a un mois, en excellente position pour aller chercher la qualification olympique, réservée aux quatre meilleures nations mondiales et aux meilleures continentales (Europe, Asie/Océanie, Amérique, Afrique) au-delà de ce top 4 mondial.

En finale face aux Américains, N.1 mondiaux, les Français ont tout le temps fait la course derrière. Ils n'ont jamais trouvé de solutions pour revenir malgré la présence du tout nouveau champion du monde en individuel Enzo Lefort, le seul Français qui a gagné un de ses relais.

La France termine les Mondiaux-2019, qualificatifs pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, avec cinq médailles: deux en or -Enzo Lefort au fleuret en individuel et les messieurs de l'épée- et trois en argent -les messieurs du fleuret, les sabreuses, et la fleurettiste Pauline Ranvier en individuel.

Il s'agit de l'une des plus belles campagnes de ces vingt dernières années pour l'escrime française , avec une deuxième place au classement des médailles derrière la Russie, de très bon augure dans la perspective des Jeux l'an prochain.