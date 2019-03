Mondiaux de biathlon: la Norvège gagne le relais dames, fiasco des Bleues

Les relayeuses norvégiennes Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff et Marte Olsbu, sacrées aux Mondiaux de biathlon d'Östersund, le 16 mars 2019Jessica GOW

La Norvège a remporté samedi à Ostersund le relais dames des Mondiaux de biathlon, alors que la France, plombée par Célia Aymonier, n'a pris que la 8e place.

Le quatuor norvégien (Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland) a devancé la Suède (Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson, Hanna Oeberg) et l'Ukraine (Anastasiya Merkushyna, Vita Semerenko, Yuliia Dzhima, Valj Semerenko).

Les Suédoises tenaient pourtant leur victoire devant leur public mais la star locale Hanna Oeberg, championne olympique et du monde de l'Individuel, a totalement craqué sur son dernier tir debout (3 fautes) pour laisser s'envoler la Norvège et se contenter de la médaille d'argent.

La France (Anais Chevalier, Celia Aymonier, Julia Simon, Justine Braisaz) est elle passée complètement à côté de la course, symbole de la faillite des Bleues sur ces Championnats du monde.

Après un premier relais très compliqué d'Anais Chevalier aussi bien sur les skis que derrière la carabine (2 fautes au tir debout), Célia Aymonier a définitivement condamné les Françaises avec 3 tours de pénalité. A l'arrivée, les Bleues accusent un retard de 1 min 57 secondes 4 sur la Norvège.

"Je ne réalisais pas que je ne mettais pas les balles", a réagi Aymonier, dépitée. "Quand je m'en suis rendue compte, je n'en avais qu'une sur cinq. C'était affreux. Je n'étais pas là, je ne comprends pas. Je trouve ça horrible, ça m'arrive sur cette course, sur un relais. Si ça t'arrive sur une course individuelle, c'est la vie. Là, ça met un relais en péril. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui ait fait ça et que l'on m'a jeté un mauvais sort. C'est dur."