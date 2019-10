Mondiaux de marathon: Desisa écrit l'histoire

L'Ethiopien Lelisa Desisa est devenu champion du monde de marathon pour la première fois de sa carrière samedi à Doha (Qatar), lors d'une course courue de nuit dans des conditions beaucoup plus clémentes que pour les femmes une semaine plus tôt.

Desisa, 29 ans, s'est imposé en 2 h 10 min 40 sec, devant son compatriote Mosinet Geremew (à 4 secondes) et le Kényan Amos Kipruto (à 11 secondes).

Sur les 73 marathoniens sur la ligne de départ, une vingtaine ont abandonné, sans assister à de terribles défaillances comme lors de la course féminine, courue sous plus de 40 degrés et avec un taux d'humidité de 75% environ.

Pour la dernière épreuve sur route de ces Mondiaux, courue de nuit pour éviter la chaleur terrible du Qatar, les conditions ont enfin été clémentes: environ 31 degrés et 45% d'humidité sur la longue avenue de la Corniche, le front de mer de Doha.

Le Paraguayen Derlys Ayala a animé le début de course en partant seul dès le 2e kilomètre avant d'être repris peu après la mi-course, une accélération de l'Erythréen Zesernay Tadese ayant déchiré le peloton.

Tadese trop court, quatre hommes se sont finalement isolés à l'avant: les Ethiopiens Desisa et Geremew, le Kényan Kipruto et le Sud-Africain Mokoka.

Auteur d'une accélération progressive dans le dernier kilomètre pour éliminer un à un ses concurrents, Desisa, vice-champion du monde en 2013 à Moscou, a réussi à briser la malédiction de son pays aux Mondiaux de marathon. L'Ethiopie n'avait pas connu la victoire depuis Gezahegne Abera en 2001 à Edmonton (Canada).

Desisa apporte un titre de plus à un palmarès déjà bien fourni avec deux victoires à Boston (2013 et 2015) et une victoire à New York (2018), parmi les plus prestigieux marathons du monde.

- Kipchoge absent -

L'Ethiopien a également su profiter de l'absence de plusieurs des cadors de la discipline: en plus de l'Ethiopien Kenenisa Bekele et du Britannique Mo Farah, le recordman du monde kényan Eliud Kipchoge (2h01:39) prépare une nouvelle tentative pour passer sous la barre des deux heures lors d'un marathon non officiel à Vienne le 12 octobre.

La sensation du jour a failli venir du Britannique Callum Hawkins. Longtemps dans un groupe de chasse, l'Ecossais qui s'est préparé à la chaleur du Qatar en s'entraînant sur tapis dans un cabanon surchauffé à l'aide de radiateurs, est revenu sur la tête de course à quelques kilomètres de la ligne, pouvant entrevoir la victoire.

Mais la longue accélération de Desisa lui a été fatale, et il n'a pu accrocher Geremew ou Kipruto pour décrocher le premier podium européen aux Mondiaux depuis le Suisse Viktor Röthlin en 2007 à Osaka, terminant 4e à 17 secondes, comme à Londres il y a deux ans.

"Je me sentais bien, j'allais de plus en plus vite. J'ai tout essayé pour rester avec eux, mais je n'ai pas pu. Manquer cette médaille pour si peu, alors que j'ai tout donné à l'entraînement, j'ai tout fait pour ça...", a-t-il déploré, en larmes, en zone mixte.