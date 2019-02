Mondiaux de patinage artistique: Carolina Kostner, blessée, déclare forfait

L'ancienne championne du monde Carolina Kostner, blessée, a déclaré forfait mercredi pour les Championnats du monde de patinage artistique au Japon le mois prochain.

L'Italienne de 32 ans n'a pas participé à la moindre compétition cette saison en raison d'un problème à la hanche et d'une fracture à un pied. Elle espère pouvoir reprendre à l'occasion de la compétition mondiale par équipes au mois d'avril, également au Japon.

"Je n'aurais jamais pensé que cette saison se déroulerait de cette manière et je dois dire que me casser le pied m'a brisé le coeur au début", a expliqué Kostner, cinq fois championne d'Europe et dont la carrière a démarré il y a 17 ans.

Elle s'est cassée un pied lors d'un accident domestique au mois de décembre et reprend l'entraînement progressivement.

Les Championnats du monde se dérouleront du 18 au 24 mars à Saitama, au Japon. La compétition mondiale par équipes se disputera également au Japon, du 11 au 14 avril à Fukuoka.

Kostner a été sacrée championne du monde en 2012 et a aussi remporté deux médailles d'argent et trois de bronze aux Mondiaux. Elle a également été médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 mais n'a terminé que 5e l'an dernier à ceux de Pyeongchang.