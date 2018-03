Mondiaux de patinage: premier titre pour Osmond, Zagitova s'effondre

La Canadienne Kaetlyn Osmond a été sacrée championne du monde de patinage artistique pour la première fois de sa carrière, vendredi à Milan (Italie), où la championne olympique en titre, la toute jeune Russe Alina Zagitova, s'est effondrée.

Osmond (22 ans), médaillée d'argent mondiale il y a un an et récente médaillée de bronze olympique, a totalisé 223,23 points et devancé deux patineuses japonaises, Wakaba Higuchi (210,90 pts) et Satoko Miyahara (210,08 pts). La Canadienne s'était classée quatrième du programme court mercredi.

Grande favorite pour l'or en l'absence de sa compatriote et partenaire d'entraînement à Moscou, Evgenia Medvedeva, la double tenante du titre mondial blessée à un pied, Zagitova a chuté trois fois lors de son programme libre et ne termine que cinquième (207,72). A un point de l'Italienne Carolina Kostner (208,88), en tête après le programme court mais également tombée vendredi soir malgré le bruyant et enthousiaste soutien du public milanais.

Jusque-là, le premier hiver en seniors de Zagitova, couronnée successivement en finale du Grand Prix, aux Championnats d'Europe puis aux JO-2018 et arrivée en Italie invaincue, avait des allures de conte de fées. Il se conclut sur une cruelle désillusion pour l'adolescente russe, qui n'a pu retenir ses larmes sur la glace et s'est ensuite réfugiée dans les bras de son entraîneur Eteri Tutberidze.