Mondiaux de relais: la France sacrée sur le 4x200 m dames

Le Brésil a causé une énorme surprise en remportant dimanche le 4x100 m des Mondiaux de relais devant le grand favori américain, la France finissant 5e.

Le quatuor brésilien (Rodrigo Do Nascimento, Jorge Vides, Derick Silva,¨Paulo André Camilo de Oliveira) l'a emporté en 38 sec 05 devant l'armada US (Michael Rodgers, Justin Gatlin, Isiah Young, Noah Lyles, 38 sec 07) et la Grande-Bretagne (38 sec 15), championne du monde en titre.

Les Etats-Unis sont tout de même les grands gagnants de la compétition, dont c'était la 4e édition, avec 5 titres au total (2x2x400 m mixte, relais haies mixte, 4x400 m mixte, 4x200 m hommes, 4x100 dames). Seuls les relais 4x400 m hommes, dominé par Trinidad et Tobago, 4x400 m dames, enlevé par la Pologne, 4x200 m dames, remporté par la France, et 4x100 hommes ont échappé à la domination des coureurs d'outre-Atlantique.

Les Français (Stuart Dutamby, Jimmy Vicaut, Meba-Mickael Zeze, Mouhamadou Fall) ont terminé 5e en 38 sec 31. En se qualifiant pour la finale samedi, les Bleus avaient décroché leur ticket pour les Championnats du monde de Doha (27 septembre-6 octobre), ces Mondiaux de relais étant pour la première fois qualificatifs pour ce grand rendez-vous. Ils seront accompagnés par le 4x400 m hommes et dames et le 4x400 m mixte.

Le relais 4x100 m dames français a en revanche échoué à se qualifier et devra obtenir cet été l'une des six dernières places encore en jeu pour être du voyage au Qatar.

