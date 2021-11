Mondiaux de roller: Jason Suttels et Indra Médard n'ont pas terminé la course aux points

(Belga) L'avant-dernière journée des championnats du monde de roller, vendredi à Ibagué en Colombie, n'a pas souri aux Belges. Tant Jason Suttels qu'Indra Médard ont abandonné dans la course aux points.

Sept tours avant l'arrivée, les deux Belges avaient renoncé. Le Français Nolan Beddiaf a remporté le titre, bien aidé par son compatriote Martin Ferrie qui avait remporté la course par élimination jeudi. La "One lap race" (un tour soit 400 mètres environ) n'a pas permis aux Belges de se hisser en finale. Les juniors Fran Vanhoutte et Robbe Beelen ont été écartés en quarts de finale. Jorun Geerts et Milan Brissinck ont été éliminés au premier tour. Le bilan belge est de trois médailles (une d'argent, deux de bronze) avant le marathon final ce samedi. La Colombie s'est adjugé 56 des 110 médailles (32 or, 19 argent, 5 bronze). Seuls huit titres sont revenus à un autre pays dont cinq à une nation européenne. (Belga)