Mondiaux de ski freestyle: Laffont et Rolland en valeurs sûres

Un titre en bosses parallèles pour Perrine Laffont, une médaille d'argent en ski halfpipe pour Kevin Rolland, l'avant-dernière journée des Championnats du monde de ski freestyle a tenu ses promesses samedi à Park City (Utah) pour l'équipe de France.

Laffont a conservé son titre de championne du monde de bosses parallèles qu'elle avait remportée en 2017, à la surprise générale.

L'Ariégoise, âgée de 20 ans, a battu l'Américaine Jaelin Kauf dans une finale spectaculaire, avec un score de 84,74 points, contre 82,59 à son adversaire.

De quoi effacer la petite déception de sa 3e place la veille en ski de bosses, l'épreuve dont elle est la championne olympique en titre.

Son palmarès commence à avoir de l'allure: quatre médailles, dont deux en or, dans des Championnats du monde, en quatre épreuves disputées, un titre olympique, sept succès en Coupe du monde, un globe de N.1 mondial l'hiver dernier, en attendant un second dans les semaines à venir.

Autre belle chance de médaille, en bosses, Benjamin Cavet a été éliminé en quarts de finale du tournoi messieurs.

En ski halfpipe, Kevin Rolland a cru toucher l'or samedi matin, comme en 2009.

Mais l'Américain Aaron Blunck l'en a dépossédé lors son dernier passage dans le "pipe" conclu avec un score de 94,20 points, contre 93,80 pour le rider de La Plagne.

Le Canadien Noah Bowman a complété le podium (91,60 pts).

Grâce à Laffont et Rolland, la moisson française lors des Mondiaux-2019 est désormais de six médailles dont trois en or, après les titres de François Place (skicross) et de Tess Ledeux (ski big air).

- Sildaru sacrée à 16 ans -

Les Mondiaux-2019 ont permis au Canadien Mikaël Kingsbury de confirmé son statut de roi incontesté du ski de bosses.

Vainqueur la veille du titre en bosses, Kingsbury, 26 ans, a remporté l'épreuve de bosses parallèles en battant en finale l'Américain Bradley Wilson avec un score de 87,62 points, contre 84,69 à son adversaire.

La médaille de bronze est revenue au Japonais Daichi Hara qui avait fait forte impression en qualifications et dans les premiers tours du tournoi jusqu'à sa chute spectaculaire en demi-finales.

Avec ce doublé en or, Kingsbury totalise désormais neuf médailles, dont quatre titres, en Championnats du monde sur les dix épreuves auxquelles il a pris part!

A son palmarès figurent également un titre olympique (2018), une médaille d'argent olympique (2014), sept globes de vainqueur de la Coupe du monde de bosses et un total de 53 succès sur le circuit mondial.

Enfin, l'Estonienne Kelly Sildaru a remporté son premier titre mondial dans l'épreuve de ski halfpipe, à seulement 16 ans, nouveau record de précocité.

La prodige a devancé avec son score de 95,00 points, réussi sur son dernier passage, la championne olympique canadienne Cassie Sharpe (94,40 pts) et l'Américaine Brita Sigourney (90,60 pts).

"J'ai du mal à réaliser ce que j'ai accompli. J'ai attaqué mon dernier +run+ avec un +switch 1080+, une combinaison que je n'avais jamais essayé avant et ca a marché", a expliqué Sildaru, devenue fin janvier à Aspen (Colorado) la première skieuse à remporter trois médailles lors des même Winter X Games, l'événement-phare des sports extrêmes.