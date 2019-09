Mondiaux de surf: Kelly Slater se prend aux Jeux

A 47 ans, la megastar du surf aux 11 titres mondiaux sur le circuit pro, Kelly Slater, a décidé de pousser encore plus loin sa longue carrière en tentant de se qualifier pour les JO-2020 à Tokyo, où la discipline fera son entrée.

Devenir le premier surfeur de l'histoire à être sacré champion olympique: une quête qui peut motiver le vétéran américain, aligné dès mardi aux Mondiaux-2019 à Miyazaki (Japon). Un rendez-vous mondial incontournable sur la route des JO et auquel il n'a plus participé depuis près de 30 ans !

Pour espérer faire partie de la grande fête des Jeux, il faut, bien sûr, d'abord se qualifier mais il faut aussi honorer de sa présence les Mondiaux-2019 et/ou ceux de 2020, un événement largement secondaire pour les pros de la glisse.

Alors, même si Slater n'a pas encore clairement tranché sur ses velléités de surfer ou non aux Jeux olympiques, il ne veut pas se mettre hors-jeu.

"Il me semble que je dois surfer cette compétition car sinon je peux être disqualifié", avait indiqué mi-juillet Slater après son élimination lors de l'étape pro en Afrique du sud, rappelant qu'il ne savait toujours pas s'il avait envie d'aller aux Jeux alors qu'il s'estimait partagé à "50-50" il y a un an.

"Pour le moment, je ne me focalise pas vraiment là-dessus, ma priorité c'est de me remettre dans le flot du circuit mondial", avait exprimé le plus grand surfeur de tous les temps, entré dans l'Histoire en étant sacré à 20 ans en 1992 - soit le plus jeune champion du monde - mais aussi à 39 ans en 2011 - soit le plus âgé.

- Retour à Miyazaki -

"J'ai commencé l'année en me mettant beaucoup de pression pour faire partie de l'équipe olympique tout en pensant que, peut-être, je prendrai ma retraite l'année prochaine et que ce sera la fin pour moi. C'était beaucoup trop de choses dans ma tête et je ne veux plus vraiment y penser maintenant", avait-il expliqué.

Les deux dernières saisons du Floridien n'ont pas été brillantes. Souffrant de problèmes de dos et blessé à un pied, il a manqué 13 étapes du circuit pro (CT) de la World Surf League (WSL).

Il pointe actuellement à la 10e place au classement mondial, derrière deux autres Américains, Kolohe Andino (3e mondial) et John John Florence (5e).

Or seront délivrés dix des vingt billets olympiques aux 10 premiers du classement mondial messieurs (arrêté en décembre), à raison de 2 athlètes retenus par nation...

Mais Florence, blessé début juillet et forfait jusqu'à la fin de la saison, laisse entrevoir la lumière de l'olympisme à Slater.

Et c'est dans cet esprit que Slater fait son retour en terre nippone. Sa dernière participation aux Championnats du monde organisés par la Fédération internationale date de 1990. Et c'était ici même à Miyazaki. Il n'avait pas connu les honneurs du podium, se contentant de la 5e place.

Cette fois encore, il pourra se passer d'une médaille car l'essentiel est juste de participer.