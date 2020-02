Mondiaux sur piste: Médaille d'argent pour les Françaises en américaine

Les Françaises Clara Copponi (g) et Marie Le Net médailles d'argent de l'américaine aux Mondiaux de cyclisme sur piste, le 29 février 2020 à BerlinOdd ANDERSEN

La paire française Marie Le Net/Clara Copponi a remporté samedi la médaille d'argent de l'américaine aux Mondiaux de cyclisme sur piste de Berlin.

La course a été gagnée par les Néerlandaises, qui offrent leur cinquième médaille d'or à leur pays. L'Italie complète le podium.

Trois jours après leur qualification pour la poursuite par équipe des jeux de Tokyo (avec Coralie Demay et Valentine Fortin), les deux athlètes de 20 et 21 ans apportent à l'équipe de France sa première médaille de ces championnats dans une épreuve olympique.

L'américaine est une course de 30 km (50 km pour les messieurs), où les deux équipières se relaient à volonté. Un sprint jugé tous les 10 tours permet de marquer des points. La victoire revient à l'équipe qui compte le plus de points.

Le Net et Copponi ont placé vers la mi-course une attaque qui leur a permis de faire plusieurs tours en tête et d'accumuler des points, mais qui leur a coûté également beaucoup d'énergie.

"Oui, dans le final on était vraiment à bout, mais si on va la chercher trop facilement (la médaille) c'est pas drôle", a lancé Marie Le Net, submergée de bonheur à l'arrivée comme sa coéquipière: "C'était à celles qui voulaient le plus aller la chercher..."

A égalité de points avec les Italiennes juste avant l'emballage final, les deux Françaises ont en effet trouvé les ressources pour remporter le tout dernier sprint, celui dont les points étaient doublés, pour aller chercher une deuxième place au courage.

Interrogée sur la pérennité de leur association, Marie Le Net a estimé en effet que le duo fonctionnait bien: "Nous avons fait tourner cette saison, mais notre paire est la meilleure qu'on ait essayée, c'est celle qui marche le mieux", a-t-elle dit.

Le Net et Copponi étaient déjà montées deux fois sur un podium de coupe du monde cette saison, sur la deuxième marche à Minsk et la troisième à Brisbane.