Moon et Kim se retrouveront vendredi sur la ligne de démarcation militaire

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se retrouveront vendredi sur la Ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule en vue de leur sommet vendredi, a annoncé Séoul jeudi.

M. Moon accueillera symboliquement son visiteur sur la ligne en béton qui marque la frontière entre les deux Corées dans la Zone démilitarisée, a annoncé le directeur du secrétariat de la présidence sud-coréenne Im Jong-seok. Quand M. Kim franchira cette ligne, il deviendra le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Il aura droit à une garde d'honneur puis les deux dirigeants iront à pied jusqu'à la Maison de la paix, une structure de verre et de béton située du côté sud du village de Panmunjom, où fut signé l'armistice en 1953. Avant la séance du matin, le dirigeant nord-coréen signera le livre d'or, a précisé M. Im. Les deux délégations déjeuneront chacune de son côté, les Nord-Coréens franchissant la frontière dans l'autre sens pour leur collation. Avant la séance de l'après-midi à la Maison de la paix, MM. Kim et Moon planteront un arbre sur la ligne de démarcation. Un communiqué conjoint devrait être publié après la signature d'un accord, selon la même source. Les travaux seront ponctués par un banquet et une cérémonie d'adieu avant que le dirigeant nord-coréen ne reparte au Nord. La délégation nord-coréenne comprendra la soeur du maître de Pyongyang, Kim Yo Jong, l'une de ses plus proches conseillères, qu'il avait déjà dépêchée au Sud pour les jeux Olympiques d'hiver, a ajouté M. Im. Kim Yong Nam, le chef de l'Etat nord-coréen aux fonctions largement honorifiques, sera également de la partie.