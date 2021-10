Mort de Gabby Petito: "La décision de ne pas rendre la dépouille de la jeune femme à la famille après l'autopsie est très inhabituelle"

La chasse à l'homme se poursuit aux Etats-Unis pour retrouver Brian Laundrie. Ce jeune Américain de 23 ans effectuait un road-trip avec sa petite amie Gabby Petito, influenceuse, quand la disparition de la jeune femme a été signalée par sa famille. Alors que les proches de Gabby Petito s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle, son fiancé était, lui, rentré chez ses parents... avant de se volatiliser dans la nature. Le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé le 19 septembre dans une forêt de l'état du Wyoming. Depuis, le FBI et le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis se sont lancés dans une course effrénée pour retrouver l'individu et les Américains se passionnent pour ce fait divers.

Deux semaines après avoir révélé que Gabby Petito avait été été victime d'un homicide, le FBI ne communique plus et n'a pas rendu la dépouille à la famille de la jeune femme. Selon le célèbre médecin légiste américain, le Dr Michael Baden, interviewé par Fox News, cette décision du FBI de ne pas rendre la dépouille de la jeune femme à sa famille est "très inhabituelle", tout comme la décision de ne pas révéler la cause officielle de sa mort.

Et de poursuivre: "Ce qu'ils disent, c'est que, quoi qu'ils aient trouvé, ils ont exclu les accidents, les suicides ou les morts naturelles qui pourraient en être la cause."

Le coroner du comté de Teton, le Dr Brent Blue, a découvert dans son analyse initiale que Gabrielle Petito, 22 ans, avait été victime d'un homicide. Son corps avait été retrouvé près du parc national de Grand Teton dans le Wyoming le 21 septembre.

Le docteur Baden en vient à se demander si la cause de la mort de la jeune femme ne serait pas elle-même inhabituelle.