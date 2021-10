Mort de Gabby Petito: le père du fugitif Brian Laundrie rejoint les recherches du FBI pour retrouver son fils

La chasse à l'homme se poursuit aux Etats-Unis pour retrouver Brian Laundrie. Ce jeune Américain de 23 ans effectuait un road-trip avec sa petite amie Gabby Petito, influenceuse, quand la disparition de la jeune femme a été signalée par sa famille. Alors que les proches de Gabby Petito s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle, son fiancé était, lui, rentré chez ses parents... avant de se volatiliser dans la nature.

Le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé le 19 septembre dans une forêt de l'état du Wyoming. Depuis, le FBI et le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis se sont lancés dans une course effrénée pour retrouver l'individu et les Américains se passionnent pour ce fait divers.

Le père du fugitif Brian Laundrie qui s'est muré dans le silence depuis la disparition de son fils, selon les conseils de son avocat, a été aperçu ce jeudi collaborant aux recherche du FBI qui sont actuellement en cours dans une réserve naturelle de la Floride.

Christopher Laundrie, 62 ans, ne se souciait apparemment pas de la présence de nombreux journalistes alors qu'il était photographié en train d'assister à la chasse à l'homme lancée pour retrouver son fils dans la vaste réserve Carlton.

Curieusement, il a été aperçu aux côtés d'un jeune officier qui ressemblait à Brian et les deux ont partagé un rire alors qu'ils marchaient le long d'un sentier, rapporte le Daily Mail.

Pendant ce temps, l'avocat de la famille, Steven Bertolino, a déclaré à CNN que les parents de Brian Laundrie pensaient que les recherches avaient en ce moment lieu là "exactement où il se trouvait".

L'avocat Steven Bertolino a également déclaré: "Il n'y a eu aucune découverte ce jeudi mais l'effort a été utile pour tous. Il semble que l'eau dans la réserve recule et que certaines zones deviennent de plus en plus accessibles..."

"Toute la famille Laundrie est reconnaissante pour le travail acharné des membres dévoués des forces de l'ordre qui ont recherché Brian dans la réserve au cours des dernières semaines. Nous espérons que Brian sera bientôt localisé", a complété l'avocat.

Christopher est rentré chez lui plus tôt dans l'après-midi avec des chaussures et des vêtements secs, suggérant qu'il est resté dans un véhicule tout en guidant les agents à travers les terres marécageuses, ont remarqué les journalistes présents sur place.

L'avocat de la famille a justifié la présence du père de Brian, aux côtés des autorités: "Chris a été invité à indiquer les sentiers ou les endroits préférés que Brian aurait pu utiliser dans la réserve."

"La réserve a été fermée au public", a précisé l'avocat la famille. Et de défendre le silence des parents, vivement critiqué par la famille de Gabby Petito :"Les parents de Brian coopèrent avec le FBI depuis le début des recherches."