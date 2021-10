Mort de Gabby Petito: un média américain publie des photos de Brian Laundrie prises après la disparition de sa fiancée

La chasse à l'homme se poursuit aux Etats-Unis pour retrouver Brian Laundrie. Ce jeune Américain de 23 ans effectuait un road-trip avec sa petite amie Gabby Petito, influenceuse, quand la disparition de la jeune femme a été signalée par sa famille. Alors que les proches de Gabby Petito s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles d'elle, son fiancé était, lui, rentré chez ses parents... avant de se volatiliser dans la nature. Le corps de Gabrielle Petito a été retrouvé le 19 septembre dans une forêt de l'état du Wyoming. Depuis, le FBI et le chasseur de primes le plus célèbre des Etats-Unis se sont lancés dans une course effrénée pour retrouver l'individu et les Américains se passionnent pour ce fait divers.

Alors qu'un témoin a affirmé au FBI et au plus célèbre chasseur de primes, Dog the Bounty Hunter, avoir rencontré Brian Laundrie samedi matin en Caroline du Nord, la tension monte en Floride, devant le domicile des parents du jeune homme, mais aussi devant celui de la soeur du fugitif, Cassie où des manifestants se sont rassemblés plusieurs fois ce week-end les implorant de parler.

La soeur s'est exprimé hier devant son domicile et a expliqué avoir passé le week-end du 6 septembre avec Brian, mais elle a assuré qu'elle ne savait pas si Brian avait tué sa fiancée. Elle a également expliqué avoir perdu la tante de ses enfants (Gabby ), son frère Brian (qui est devenu fugitif) et ses parents qui ne lui adressent plus la parole, conseillés par leurs avocats.

La jeune mère de 32 ans a partagé des photos du week-end familial passé ensemble le 6 septembre après le retour de Brian de son road-trip en van sans sa fiancée. On peut voir le jeune homme de 23 ans jouer avec ses neveux et nièces. Il apparait très pâle sur les clichés avec une barbe très importante qu'il laissait visiblement pousser. Ces photos partagées par CBS sont les dernières du fugitif avant sa cavale.