Mort de George Floyd - Derek Chauvin présente ses "condoléances" à la famille de George Floyd

Le policier Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, a présenté vendredi ses "condoléances" à la famille de sa victime.

"A cause de questions légales en suspens, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade mais, brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd", a déclaré l'agent de 45 ans lors de l'audience destinée à fixer sa peine. "Il y aura à l'avenir de nouvelles informations, que j'espère intéressantes et qui vous apporteront de la tranquillité d'esprit", a-t-il ajouté, lors de sa première prise de parole publique depuis la mort du quadragénaire, le 25 mai 2020. Sa mère, Carolyn Pawlenty, avait assuré plus tôt qu'il avait "bon c?ur", contrairement à son image publique. "Derek est un homme tranquille, réfléchi, honorable et désintéressé", a-t-elle notamment déclaré. La famille de George Floyd a elle demandé à la justice de retenir la "peine maximale", soit 40 ans de prison, à l'encontre du policier. "Pourquoi ? Qu'aviez-vous en tête quand vous vous êtes agenouillé sur le cou de mon frère alors que vous saviez qu'il ne représentait aucune menace ?", a demandé Terrence, frère de la victime, à l'agent de 45 ans.