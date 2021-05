Mort de George Floyd - Report du procès de trois suspects dans la mort de George Floyd

(Belga) Un juge américain a reporté le procès de trois ex-policiers poursuivis pour la mort de George Floyd. Le procès débutera en mars de l'année prochaine, rapportent les médias locaux de Minneapolis.

George Floyd est mort l'année dernière après avoir été brutalement arrêté pour avoir prétendument payé avec un faux billet de banque. Le policier Derek Chauvin a appuyé son genou sur le cou de Floyd pendant plusieurs minutes. La victime était menottée au sol et a fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait pas respirer. Les images vidéo de la mort de George Floyd ont suscité une grande indignation aux États-Unis. Les gens sont descendus en masse dans les rues pour protester contre la discrimination et les brutalités policières. Derek Chauvin a déjà été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Il entendra sa peine le 25 juin. Ses anciens collègues Thomas Lane, J.A. Kueng et Tou Thao sont toujours poursuivis pour complicité. Leur procès était censé commencer en août. (Belga)