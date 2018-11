Mort du caporal Noyer: Lelandais de nouveau entendu à Chambéry par les juges

Nordahl Lelandais a été entendu vendredi pendant environ trois heures par les juges d'instruction de Chambéry dans le cadre de l'enquête sur la mort du caporal Arthur Noyer qu'il a avoué avoir tué lors d'une bagarre en 2017, a-t-on appris de source proche du dossier.

Extrait de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier tôt vendredi matin, le suspect était arrivé vers 09h30 au palais de justice de Chambéry. Son audition s'est terminée vers 12h30, a précisé cette source à l'AFP.

Au cours de ce troisième interrogatoire - et premier à être conduit en présence de l'avocat des parents du caporal Noyer, Me Bernard Boulloud - l'ex-militaire de 35 ans a "répondu aux questions et confirmé ses déclarations" sur les circonstances de la mort du jeune chasseur alpin, selon la même source.

Nordahl Lelandais est mis en examen pour l'"assassinat" d'Arthur Noyer, disparu en avril 2017 à Chambéry après être sorti en boîte de nuit. Fin mars, il a reconnu avoir "porté des coups" au militaire de 23 ans lors d'une bagarre qui a mal tourné et entraîné une chute fatale du caporal du 13e BCA.

Il avait été confondu par la présence de sa voiture sur les lieux de la disparition du caporal, dans le centre-ville de Chambéry, puis par l'exploitation de sa téléphonie, alors qu'il était déjà écroué pour la disparition de la petite Maëlys.

Des débris du crâne du caporal avaient été découverts le 7 septembre par un promeneur aux abords d'un sentier en contrebas du col de Marocaz (Savoie).

D'autres ossements avaient été mis au jour à proximité à la mi-décembre et, le 20 décembre, l'analyse ADN avait confirmé que le crâne retrouvé était bien celui du jeune militaire.

Vendredi, l'interrogatoire devait notamment porter sur les circonstances de la mort d'Arthur Noyer après les résultats des longues analyses de ces ossements restés plusieurs mois dans la nature.

Nordahl Lelandais est également mis en examen pour le meurtre de Maëlys De Araujo en août 2017 à Pont-de-Beauvoisin en Isère et pour "agression sexuelle" sur une petite cousine de 6 ans.

Les obsèques du caporal Arthur Noyer ont eu lieu le 7 septembre à Bourges.