Mort du célèbre avocat qui avait sauvé la mise à O.J. Simpson

Avocat controversé devenu célèbre pour avoir défendu l'"étrangleur de Boston" et contribué à l'acquittement d'O.J. Simpson, Francis Lee Bailey est décédé jeudi à l'âge de 87 ans.

Il est mort dans un établissement gériatrique de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé sa famille, sans préciser les causes du décès. "J'ai perdu quelqu'un de bien. F. Lee Bailey, tu vas me manquer", a réagi O.J. Simpson dans une vidéo publiée sur Twitter, estimant que le défunt était "l'un des plus grands avocats de notre époque". Francis Lee Bailey avait grandement contribué à l'acquittement du sportif, ancienne gloire du football américain, jugé en 1995 pour le meurtre de sa femme et d'un ami de cette dernière. Il avait prouvé devant le tribunal qu'un des enquêteurs de police avait tenu des propos racistes, l'accusant au passage - sans preuve cette fois - d'avoir placé lui-même un gant ensanglanté au domicile d'O.J. Simpson pour le faire accuser. L'avocat, qui avait fondé une agence de détectives privés durant ses études de droit, était considéré comme un expert dans la préparation des procès criminels, passant des heures à interroger des témoins-clés, à accumuler photos et documents, et à examiner les scènes de crimes. Cela lui permettait ensuite de cuisiner, sans notes, les témoins se succédant à la barre. Parmi ses autres affaires célèbres figure le procès d'Albert DeSalvo, "l'étrangleur de Boston", un tueur en série tenu pour responsable du meurtre de treize femmes. En 1971, il avait également fait acquitter le capitaine Ernest Medina, qui commandait les troupes américaines lors du massacre de 104 civils vietnamiens à My Lai. F. Lee Bailey est né le 10 juin 1933 dans le Massachusetts, près de Boston, de parents modestes. Entré à l'université d'Harvard grâce à une bourse, il avait décroché deux ans plus tard avant de rejoindre l'armée américaine, finissant par devenir un pilote de chasse. A son retour à la vie civile en 1956, il était retourné à l'université pour étudier le droit et était sorti major de sa promotion. Auteur de livres à succès, Francis Lee Bailey était aussi un habitué des émissions de télévision, où il plaidait pour ses clients célèbres et a même tourné une publicité pour une grande marque de vodka. Il avait aussi lui-même connu des déboires judiciaires, passant six semaines en prison en 1996 pour outrage à magistrats lorsqu'il avait refusé de restituer des honoraires perçus pour avoir défendu un trafiquant de drogue. Il avait fini par mettre en vente son yacht - long de 22 mètres - pour rembourser la somme.