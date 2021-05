Mort du président Déby au Tchad - L'opposant Saleh Kebzabo "reconnaît" l'autorité de la junte

(Belga) Saleh Kebzabo, principal opposant au président tchadien Idriss Déby Itno mort il y a deux semaines, "reconnaît" l'autorité de la junte militaire de transition dirigée par le fils de l'ancien chef de l'Etat, a-t-il annoncé dimanche à l'AFP.

"On reconnaît le Conseil militaire de transition (CMT), sinon on ne va pas être au gouvernement", a déclaré M. Kebzabo. Deux membres de son parti ont été nommés dimanche dans le nouveau gouvernement de transition, aux postes de ministre de l'Elevage et de secrétaire général adjoint du gouvernement. (Belga)