Mort du président Déby au Tchad - Tchad: le fils du défunt Déby nomme les 15 généraux de son Conseil militaire de transition

(Belga) Le général Mahamat Idriss Déby, un des fils du défunt président tchadien tué dans des combats contre des rebelles, a nommé mardi les 15 généraux composant le Conseil militaire de transition (CMT) qu'il dirige pour une période de 18 mois avant des élections qu'il a promises, selon un décret qu'il a signé.

"Le décret n°1 du président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Déby, porte désignation des 15 membres du CMT", lit-on dans ce décret dont l'AFP a obtenu une copie, et signé par le fils du défunt Idriss Déby Itno, général de corps d'armée à 37 ans. S'ensuivent, en plus du sien, les noms de 14 généraux connus pour être dans le cercle des plus fidèles du chef de l'Etat mort de ses blessures la veille. (Belga)