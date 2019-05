Mort du réalisateur québécois Jean Beaudin, primé à Cannes

Le réalisateur québécois Jean Beaudin (G), l'actrice Monique Mercure et l'acteur Marcel Sabourin au festival de Cannes le 15 mai 1977 RALPH GATTI

Le réalisateur québécois Jean Beaudin, dont une œuvre avait été primée au Festival de Cannes en 1977, est décédé samedi à l'âge de 80 ans, a annoncé mardi l'agence de représentation d'artistes Omada.

Son film "J.A. Martin photographe" avait valu à l'actrice canadienne Monique Mercure le prix d'interprétation féminine et avait obtenu le prix du jury oecuménique du Festival de Cannes en 1977.

Il a également réalisé la série télévisée "Les Filles de Caleb", aussi appelée "Emilie, la passion d'une vie", diffusée au Québec et en France dans les années 1990.

Jean Beaudin a été de nombreuses fois primé pour ses films au Canada, et a été fait chevalier de l’Ordre national du Québec en 2016.

"Jean Beaudin a marqué le Québec tout au long de sa carrière, tant au cinéma qu’à la télévision. Il a su créer une oeuvre qui se caractérise par son authenticité et sa beauté visuelle, en plus d’avoir fortement contribué à la transmission de notre héritage culturel ainsi qu’à l’émergence d’un cinéma québécois et canadien distinctif", a indiqué l'agence dans un communiqué.

"La famille souhaitant vivre ce moment dans l’intimité, il n’y aura pas de funérailles officielles", a-t-elle précisé.