Mort en Syrie du fils de Shamima Begum qui avait rejoint l'EI adolescente

(Belga) Le bébé de Shamima Begum, une jeune femme née en Grande-Bretagne et qui avait rejoint le groupe Etat islamique (EI) à l'âge de 15 ans, est mort en Syrie, a confirmé vendredi à l'AFP le porte-parole des forces combattant les jihadistes.

Le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), Moustafa Bali, n'a donné aucune précision sur les causes de la mort du fils de la jeune femme de 19 ans qui a été déchue en février de sa nationalité britannique pour des "raisons de sécurité". Shamima Begum, originaire de l'est de Londres, avait donné naissance à son troisième enfant dans un camp de réfugiés du nord-est de la Syrie après avoir fui le dernier réduit de l'EI à Baghouz. Elle avait indiqué qu'elle refuserait qu'il soit séparé d'elle pour être rapatrié tout seul au Royaume-Uni. Ses deux précédents enfants, nés après son départ vers la Syrie, sont décédés de maladie et de malnutrition. Le bébé, lui, aurait péri des suites d'une pneumonie, a avancé le média britannique BBC en évoquant un certificat médical. "Il est contraire au droit international de rendre une personne apatride, et maintenant un enfant innocent est mort du fait qu'on ait déchu une Britannique de sa citoyenneté. C'est un manque de sensibilité et d'humanité", a réagi sur Twitter Diane Abbott, députée et figure de l'opposition travailliste. Le cas de Shamima Begum a illustré le dilemme auquel sont confrontés les pays occidentaux au sujet d'un éventuel rapatriement de leurs ressortissants ayant rejoint l'EI en Irak et en Syrie et qui ont désormais fui la poche encore tenue par les djihadistes dans l'est de la Syrie. Le Royaume-Uni, frappé par une série d'attentats en 2017 revendiqués par le groupe djihadiste, avait été choqué par certaines déclarations de la jeune femme qui affirmait ne pas regretter son départ vers la Syrie. (Belga)