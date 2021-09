Mort mystérieuse de Gabrielle Petito aux USA: un couple se souvient avoir rencontré les instagrameurs juste avant la disparition de la jeune femme

Un couple de Louisiane qui passait des vacances à Jackson, dans le Wyoming, le mois dernier, a déclaré à la chaîne d'information CNN avoir été témoin d'un incident impliquant Gabby Petito et Brian Laundrie dans un restaurant lors de l'une des dernières observations de Petito en vie.

Nina Angelo, la principale témoin, a déclaré qu'elle et son petit ami, Matt England, avaient vu le couple "agité" alors que Petito et Laundrie quittaient le restaurant The Merry Piglets Tex-Mex le 27 août dernier.

Et Nina Angelo de se souvenir que Petito était en larmes et que Laundrie était visiblement en colère, entrant et sortant à plusieurs reprises du restaurant, montrant de l'agressivité envers le personnel à l'entrée de l'établissement.

La serveuse des couples a également été visiblement secouée par l'incident, selon Angelo, qui a assuré à CNN qu'elle n'avait été témoin d'aucune violence ni altercation physique entre Petito et Laundrie.

Un responsable du restaurant en question a confirmé à CNN qu'elle avait vu "un incident" au restaurant et avait appelé le FBI mercredi. Le directeur a refusé que son nom soit divulgué sur CNN ou de décrire ce qui s'était passé et a déclaré que l'établissement n'avait pas de vidéo de surveillance de l'incident.

Lorsque CNN a demandé au FBI s'ils avaient bien reçu une information sur la présence de Petito et Laundrie dans ce restaurant, un porte-parole du FBI a répondu: "Pour protéger la vie privée, nous ne commentons pas les contacts que le FBI a eu ou n'a pas eu avec des individus."

La police de Floride a déclaré dans une récente communication que la mère de Petito avait reçu un texte étrange le 27 août et qu'il s'agissait de la dernière communication d'elle. Petito, qui faisait la chronique du voyage du couple dans les parcs nationaux, a également cessé de publier sur les réseaux sociaux à ce moment-là.

Gabrielle Petito a été signalée disparue pour la première fois par sa famille le 11 septembre et ses restes ont été retrouvés dimanche dans le parc national de Grand Teton. Le médecin chargé de l'autopsie a déterminé que la mort était un homicide, mais n'a pas révélé la manière dont elle est décédée.

Laundrie, qui est arrivé au domicile de ses parents à North Port, en Floride, il y a trois semaines, n'a pas parlé à la police de l'affaire. Ses parents ont déclaré aux autorités qu'ils ne l'avaient pas vu depuis mardi dernier. Le FBI a demandé l'aide du public pour localiser Laundrie alors qu'un groupe d'enquêteurs en Floride a fouillé une grande réserve naturelle.