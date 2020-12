Morts sous les balles perdues: le destin tragique d'enfants américains

Carmelo Duncan était installé dans son siège-bébé quand il a été touché de plusieurs balles, devenant à 15 mois l'une des plus jeunes victimes d'une fusillade cette année aux Etats-Unis et un symbole de l'impuissance face à la violence par armes à feu.

Le 2 décembre, il était assis avec son grand frère de 8 ans dans la voiture conduite par son père dans le sud-est de Washington, quand des inconnus ont ouvert le feu sur leur véhicule avant de s'enfuir dans un 4X4 volé.

Le petit garçon est mort à l'hôpital. Son père et son frère sont sortis indemnes de l'embuscade dont la police dit ignorer le mobile.

Carmelo est la 187e victime d'un homicide par balle cette année dans la capitale américaine qui a atteint un triste record depuis 15 ans avec au moins 197 morts.

Plusieurs villes américaines ont enregistré en 2020 "des niveaux historiques de violence", constate dans un rapport l'organisation Every Town for Gun Safety, et la jeunesse a payé un lourd tribut.

En cause, des violences exacerbées à la fois par de vives protestations suite aux décès d'Afro-Américains tués par la police, et par la pandémie de Covid-19, qui a plongé le pays dans la crise économique et conduit à la fermeture d'écoles et de programmes sociaux pour les jeunes.

"Ces soutiens essentiels ont été fermés, le vide a été comblé par la violence des armes", estime Every Town.

Hors suicides, les armes à feu ont déjà fait cette année plus de 18.500 morts aux Etats-Unis, selon l'organisation Gun Violence Archive, dont plus de 1.300 mineurs. Parmi ces derniers, 284 étaient âgés de 11 ans et moins.

- 4-Juillet meurtrier -

Comme Davon McNeal, touché à la tête le 4 juillet par une balle perdue tirée par des jeunes adultes qui célébraient la fête nationale.

Agé de 11 ans, il quittait un pique-nique organisé par sa mère, Crystal McNeal, dans un quartier populaire du sud-est de Washington.

"Ils ont tiré pour s'amuser", explique à l'AFP son grand-père paternel, John Ayala.

L'un des tireurs, raconte-t-il, sortait de prison. Il avait bénéficié d'une remise en liberté pour freiner la propagation du coronavirus dans les centres de détention.

John Ayala est une figure connue de la communauté noire de Washington depuis 1989. Il a fondé le groupe local des Guardian Angels, reconnaissables à leur béret rouge, qui luttent contre la violence et les incivilités dans le métro.

"Pendant des années, j'ai parcouru le monde pour être un modèle, pour parler de choses positives et empêcher des tragédies comme celle-là", souligne ce natif de New York âgé de 51 ans.

"C'est triste de voir que quand un enfant est tué, on sait déjà qu'il ne sera pas le dernier", dit John Ayala, résumant le sentiment général d'impuissance.

Le 4 juillet, au moins quatre autres enfants de moins de 8 ans ont été tués par des balles perdues à Chicago, Atlanta, San Francisco et à Saint-Louis (Missouri), selon Gun Violence Archive.

- Changer les mentalités -

John Ayala dénonce la passivité et la "culture" du silence de la communauté afro-américaine, pourtant la plus touchée par la violence. "Les mentalités doivent changer", assure-t-il: "Signaler un crime commis dans votre communauté contre vous ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas +balancer+."

Pour perpétuer le nom de son fils Davon, Crystal McNeal a créé une fondation qui vient en aide aux sans-abris et aux jeunes défavorisés, tout en admettant que ces actions caritatives ne suffiront pas à endiguer la violence.

"Vous pouvez faire des marches pour la paix, des actions, des dons de jouets, vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a planifié", dit-elle, fataliste, à l'AFP.

John Ayala et Kevin McGill, entraîneur de l'équipe de football américain de Davon, dénoncent aussi les gangs rivaux qui n'hésitent pas à régler leurs comptes à proximité d'enfants.

"D'où on vient, ça n'est vraiment pas rare", dit l'entraîneur. "Ça fend le coeur mais, en même temps, on devient insensible."

Comme Crystal McNeal, Maurice Burden, employé dans un lycée public de la ville, veut sensibiliser la population. Il a co-fondé l'association "Indigenous Suns", qui organise régulièrement des dons de nourriture ou de vêtements, et veut organiser chaque mois une manifestation contre les armes.

"D'habitude, il y a une marche, les semaines passent et tout le monde oublie. Alors pour que personne n'oublie, il ne suffit pas d'une seule marche, il en faut beaucoup", dit à l'AFP ce père de famille de 39 ans.

La mort de Carmelo Duncan "n'est pas normale et on ne peut pas arriver à un point où ça devient normal", lance-t-il alors que la plupart de ces homicides restent cantonnés aux pages locales des gros médias.