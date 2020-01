Moscou assure que la trêve est prolongée pour une durée indéterminée en Libye

(Belga) La Russie a annoncé mardi que les négociations menées à Moscou entre les deux chefs rivaux libyens ont abouti au prolongement "indéfini" du cessez-le-feu, malgré le refus du maréchal Haftar de signer un accord formel dans l'immédiat.

Selon Moscou, l'homme fort de l'Est libyen, qui tente sans succès depuis neuf mois de prendre la capitale Tripoli par les armes, a besoin de "deux jours" supplémentaires pour étudier le document et en discuter avec les tribus qui lui sont alliées. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement reconnu par l'Onu (GNA), l'a lui signé lundi soir. "Le principal résultat de la réunion a été la conclusion d'un accord de principe entre les belligérants pour maintenir et prolonger indéfiniment la cessation des hostilités", a affirmé le ministère russe de la Défense. Et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a assuré poursuivre les "efforts" avec Ankara en vue d'un accord formel. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est fait plus menaçant, prévenant qu'il n'hésiterait pas à "infliger une leçon" au maréchal Haftar s'il reprenait son offensive contre le GNA. Le ministère des Affaires étrangères du GNA a de son côté indiqué sur sa page Facebook que "la Russie nous a informés qu'elle exerçait des pressions sur Haftar pour signer l'accord de cessez-le-feu". Les rivaux libyens ne se sont pas rencontrés lundi lors des pourparlers à Moscou, mais ont négocié via les ministres russes et turcs de la Défense et des Affaires étrangères. Une trêve est en vigueur depuis dimanche à la suite d'une initiative le 8 janvier du président russe Vladimir Poutine et de M. Erdogan, mais les modalités devraient être signées formellement à Moscou. (Belga)