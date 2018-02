Tempête de neige RECORD à Moscou: 43 centimètres tombés en une journée font tourner la capitale russe au ralenti (vidéo)

Moscou tournait au ralenti lundi après avoir été touchée pendant le week-end par la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la capitale russe depuis que les relevés existent, qui a fait un mort et semé la pagaille.

Le cumul de neige atteignait 43 cm lundi, provoquant l'annulation d'une centaine de vols dans les aéroports de Moscou et des embouteillages dans de nombreuses artères de la capitale, avec une température affichant -13 degrés. "C'est la première fois en cent ans que nous avons autant de neige.

L'intensité des chutes de neige, la météo changeante avec pluie, neige et gel des branches d'arbres représente un défi pour les employés de la voirie", a déclaré le maire adjoint de Moscou, Piotr Birioukov, cité par l'agence Ria Novosti. Les autorités, qui ont averti qu'il pourrait encore tomber jusqu'à 20 centimètres de neige lundi, ont dispensé les élèves de se rendre à l'école et demandé aux conducteurs de s'abstenir de prendre la route, des mesures rares en Russie. Les services de secours ont annoncé avoir dû intervenir pour dégager plus de 120 véhicules bloqués par les chutes de neige sur les routes de la région de Moscou, tandis que de nombreux tramways étaient bloqués par les chutes d'arbres.