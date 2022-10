Moscou célèbre l'annexion de 4 régions ukrainiennes: "Nous sommes plus forts car nous sommes ensemble", lance Poutine

Suite à l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes par la Russie ce vendredi, le pays a fêté ça en grande pompe à Moscou. Une annexion unanimement condamnée par les pays occidentaux. Ils soutenaient une résolution du conseil de sécurité des nations unies. La Russie a empêché son adoption.

Sur la Place rouge de Moscou ce vendredi soir, un immense concert se tenait pour célébrer les annexions de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia. Vladimir Poutine fait une apparition sur scène... "Nous sommes plus forts car nous sommes ensemble. La vérité est de notre côté, et la force est la vérité. Nous obtiendrons la victoire !", a déclaré le président russe.

Pendant que Moscou est en pleines festivités, le conseil de sécurité des Nations Unies tente d’adopter une résolution pour condamner les annexions en territoire ukrainien. Mais sans surprise, la Russie utilise son véto. Le projet de résolution n'a donc pas été adopté.

Des annexions rejetées par l’Union européenne et les Etats-Unis. "L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas - et j’insiste - nous ne nous laisserons pas intimider, non, par Poutine et ses menaces irresponsables", a affirmé Joe Biden.

Le président russe affirmait hier qu’il défendrait ses territoires par tous les moyens. Le président américain lui répond : "L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'Otan, à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'Otan."

En Ukraine, sur un bureau improvisé en pleine rue, le président Zelensky signe une demande d’adhésion accélérée à l’Otan.