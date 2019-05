Moscou exhorte les signataires de l'accord à "remplir leurs obligations"

(Belga) La Russie a exhorté mercredi les signataires restants de l'accord sur le nucléaire iranien, après le retrait des Etats-Unis l'an passé, à "remplir leurs obligations" pour sauver ce texte négocié de longue date et signé en 2015.

"Les seules mesures pratiques qu'il faut prendre pour régler la situation autour de l'accord est de convaincre tous les participants de la nécessité de remplir leurs obligations", a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers à Moscou avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. M. Lavrov a qualifié l'accord, qui implique la Russie, la Chine, l'Union européenne et l'Iran, de "construction très compliquée" et "équilibrée" qui a été "très fragilisée" par le retrait des Etats-Unis il y a exactement un an. Le Conseil suprême de la sécurité nationale (CSSN) iranien a annoncé mercredi que le pays allait cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, revenant sur l'engagement qu'il avait pris dans l'accord conclu à Vienne en 2015. Cet accord a permis à Téhéran d'obtenir une levée d'une partie des sanctions internationales mais les Etats-Unis, qui se sont retirés du texte il y a exactement un an, ont rétabli des sanctions contre l'Iran, affectant lourdement son économie et ses relations commerciales avec les autres pays parties à l'accord. Le Kremlin avait dénoncé plus tôt mercredi la "pression déraisonnable" subie par l'Iran et avancé les "mesures irréfléchies" prises par Washington comme cause de la crise. (Belga)