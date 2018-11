Moto: Marquez domine les premières séances d'essais du GP de Valence sous le déluge

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), déjà assuré du titre de champion du monde, a signé vendredi le meilleur temps des essais libres du Grand Prix de Valence en catégorie MotoGP, marqués par une longue interruption en raison des conditions météo.

Les essais libres 1 et 2 de cette 19e et dernière manche de la saison ont été interrompus par une pluie trop importante et Marquez a fini par garder la main après avoir terminé son tour avec un temps de 1:39.767, signé dès les essais libres 1.

Il est talonné par trois pilotes Ducati: l'Australien Jack Miller ainsi que les Italiens Danilo Petrucci et Andrea Pedrosa.

Pour son 295e et dernier départ en championnat du monde de vitesse, l'Espagnol Dani Pedrosa (Ducati), lui, a signé le 5e temps en 1:45.401.

Son compatriote, triple champion du monde, Jorge Lorenzo, n'a pas pris de risque et fini 19e.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres du GP de Malaisie, catégorie MotoGP, sur le circuit de Valence Ricardo Tormo (4,005 km):

1. Marc Marquez (ESP/Honda) 1:39.767

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.106

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0.140

4. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.412

5. Dani Pedrosa (ESP/Honda) à 0.700

6. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) à 0.918

7. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 1.005

8. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 1.069

9. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 1.125

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 1.198

...