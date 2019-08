Moto2: Alex Marquez s'impose magistralement en République tchèque

L'Espagnol Alex Marquez (Kalex) a remporté la course Moto2 du Grand Prix de République tchèque sur le circuit de Brno (5,403 km), et a largement conforté sa position en tête du classement provisoire du Championnat du monde, après 10 manches sur 19.

Parti de la pole, le frère du quintuple champion du monde en MotoGP Marc Marquez a nettement dominé la course de bout en bout, sur une piste sèche.

Il s'agit de la 5e victoire pour Alex Marquez, 23 ans, depuis le début de cette saison.

"J'ai poussé dès le début, car je savais que tous mes principaux concurrents partaient derrière moi", a déclaré le vainqueur.

"Se trouver en tête de la course depuis le début jusqu'à l'arrivée, c'est parfois difficile pour la concentration", a-t-il avoué, avant de remercier son équipe pour un "bon travail".

Avec 161 points au compteur, il bénéficie désormais de 33 points d'avance sur son dauphin, le Suisse Thomas Lüthi (Kalex).

Ce dernier, parti de la 12e place sur la grille, a dû abandonner après une chute, survenue à 16 tours de la fin.

Marquez a devancé de 3 sec et 18/1000e l'Italien Fabio Di Giannantonio (Speed Up) et de 4 sec 158/1000e un autre pilote italien Enea Bastianini (Kalex).

Pour les deux Italiens, il s'agit du premier podium, en catégorie Moto2.

La prochaine épreuve aura lieu le 11 août, en Autriche.