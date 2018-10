Moto3: victoire d'Arenas au GP d'Australie, Martin creuse l'écart sur Bezzecchi

L'Espagnol Albert Arenas (KTM) a remporté dimanche le Grand Prix d'Australie dans la catégorie Moto3, alors que son compatriote Jorge Martin (Honda), 5e après une course en forme de yo-yo, a creusé l'écart sur l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), qui a chuté.

Martin était parti en pole position, sa 10e cette saison, mais après un bon départ il n'a pu faire que quelques passages éphémères en tête de la course, comme souvent cette saison, se faisant souvent doubler en bout de ligne droite par plusieurs rivaux disposant apparemment d'un supplément de puissance.

Après avoir bien limité les dégâts, l'Espagnol compte désormais 12 points d'avance sur le malheureux Bezzecchi, emporté hors de la piste, peu avant la mi-course, par l'Argentin Gabriel Rodrigo (KTM) qui a freiné trop tard, au coeur du peloton.

Bezzecchi, qui était parti de la 15e place sur la grille après des qualifications ratées, est remonté comme une balle en début de course et a même occupé lui aussi la tête de la course, au 8e tour. Deux tours plus tard, il se retrouvait dans l'herbe et ce n'était pas sa faute, pour la deuxième fois de la saison.

Le podium a été complété par l'Italien Fabio di Giannantonio, le coéquipier de Martin chez Honda Gresini, qui venait de subir deux lourdes chutes, et par le débutant Celestino Vietti (KTM).

Sous un soleil retrouvé, après deux jours de vent violent et d'averses, cette course acharnée a été marquée par de nombreuses chutes et plusieurs changements de leader. Puis Arenas a surgi de nulle part, dans les derniers tours, pour s'imposer à la surprise générale, devant tous les favoris.