MotoGP: 53e pole pour Marquez, Vinales et Dovizioso en 1ère ligne au GP d'Argentine

Le quintuple champion du monde de MotoGP, Marc Marquez (Honda), s'élancera dimanche en pole position pour le Grand Prix d'Argentine, où il compte prendre sa revanche sur son grand rival Andrea Dovizioso (Ducati).

Battu de quelques mètres par l'Italien sur la ligne d'arrivée du GP du Qatar, première course de la saison, et piqué au vif, Marquez a signé en Argentine la 53e pole de sa carrière.

En six participations au Grand Prix d'Argentine, c'est la 5e fois que Marquez s'offre la position de pointe. Mais il n'a jusqu'ici gagné que deux fois l'épreuve argentine.

"Jusqu'ici, ça a été un bon week-end, mais le plus important ce sera (dimanche). Je me suis senti fort pendant les essais libres. J'ai essayé de pousser car je savais que les autres pilotes étaient proches", a déclaré Marquez en conférence de presse.

Comme les autres pilotes, il est suspendu aux conditions météo. La pluie pourrait perturber la journée de dimanche, obligeant les équipes à envisager plusieurs options de pneumatiques.

"On va voir pour le temps, dit-il. C'est sûr que s'il pleut, ce sera un point d'interrogation pour tout le monde".

Sur la première ligne, il sera accompagné par son compatriote Maverick Vinales (2e temps), qui s'était adjugé la pole au Qatar, et par Dovizioso, 3e temps.

Victime d'une chute sans gravité lors de l 3e séance d'essais, Dovizioso, vainqueur au Qatar devant Marquez, s'est dit ravi de sa 3e place sur la grille, inespérée, car il est rarement en réussite en Argentine. "Je suis content de partir de la première ligne, je ne m'y attendais pas. Notre but c'est le podium. On verra si nous pouvons nous battre pour quelque chose de plus".

Après avoir connu des problèmes vendredi, Maverick Vinales a redressé la barre samedi. "On a fait un pas en avant, on continue de travailler, pour nous améliorer. Je vais pousser dimanche, je serai au maximum dans les premiers tours, a-t-il averti, et on verra comment ça se passe".

Acclamé par le public argentin, Rossi a placé sa Yamaha en deuxième ligne (4e temps), devant l'Australien Jack Miller (Pramac-Ducati, 5e temps) et un autre Italien, Franco Morbidelli, sur Yamaha.

Sur le circuit rapide et plutôt court (4,8 km) des Thermes de Rio Hondo, les écarts sont assez faibles: une demi-seconde sépare Marquez de Morbidelli, 6e temps.

Vainqueur du GP d'Argentine 2018 au terme d'un final haletant avec Johann Zarco, le Britannique Cal Crutchlow démarrera de la 8e place sur la grille de départ, entre le débutant français Fabio Quartararo (7e) et le Japonais Takaaki Nakagami (9e).

Les KTM ont une nouvelle fois été distancées par les principales écuries d'usine et Zarco a dû se contenter du 18e temps.

En signant sa 53e pole en 110 courses de Moto GP à seulement 26 ans, Marc Marquez se rapproche de la marque de la légende Valentino Rossi: 55 poles en 325 courses.

Après sa victoire au Qatar, Dovizioso est en tête du championnat MotoGP avec 25 pts, devant Marquez (20) et Crutchlow (LCR Honda, 16 pts).

Le départ du GP d'Argentine est programmé dimanche à 15h00 locales (18h00 GMT).

En Moto2, l'Espagnol Xavi Vierge a réalisé le meilleur chrono, devant l'Allemand Marcel Schrotter et le Suisse Thomas Luthi. Un autre Espagnol, Jaume Masia, s'élancera pour la première fois de la pole, dans la course des Moto3.