MotoGP: fracture de l'humérus pour Marc Marquez

Marc Marquez, le sextuple champion MotoGP espagnol, souffre d'une fracture de l'humérus droit après sa spectaculaire chute lors du GP d'Espagne disputé dimanche sur le circuit de Jerez, a annoncé son écurie Honda.

Il a été transporté à l'hôpital de Barcelone pour y être opéré, a-t-on précisé de même source.

"L'équipe médicale du MotoGP a confirmé qu'il n'y a pas d'autre traumatisme grave à la tête ou au thorax mais qu'il resterait en observation pendant 12 heures", a indiqué Honda dans un communiqué.

L'opération sera réalisée mardi, a indiqué le pilote sur Twitter, promettant de "revenir le plus tôt possible avec plus de force".

Le GP d'Espagne était la première épreuve du championnat du monde MotoGP 2020 remportée par le Français Fabio Quartararo. La suivante, le GP d'Andalousie, est prévue dimanche prochain sur ce même circuit de Jerez.