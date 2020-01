MotoGP: jeune retraité, Jorge Lorenzo retrouve Yamaha comme pilote d'essais

L'Espagnol Jorge Lorenzo, qui avait annoncé sa retraite du MotoGP en fin de saison dernière, retrouvera Yamaha, l'écurie de ses succès, en tant que pilote d'essais en 2020, a annoncé la marque aux diapasons dans un communiqué mercredi.

"A partir du +shakedown+ (séance de rodage, ndlr) à Sepang, en Malaisie, du 2 au 4 février, Lorenzo pilotera la YZR-M1. Il participera aussi à d'autres tests officiels et quelques essais privés cette année, dans le seul but d'aider les ingénieurs de Yamaha à développer la moto de 2020", est-il précisé.

"A l'heure actuelle, aucune +wild card+ (invitation à disputer un Grand Prix, ndlr) n'est prévue pour Lorenzo en 2020, mais Yamaha est ouverte à cette possibilité s'il décidait de courir à nouveau."

Lorenzo, âgé de 32 ans, a fait ses débuts dans la catégorie reine de la vitesse moto avec Yamaha en 2008 et passé neuf ans au sein de l'écurie officielle, avec laquelle il a remporté trois titres mondiaux en 2010, 2012 et 2015.

Le Majorquin, également sacré en 250 cm3 en 2006 et 2007 sur une Aprilia, a ensuite connu des périodes plus difficiles chez Ducati (2017-2018) puis Honda (2019), avant de se retirer de la compétition fin 2019 à cause de blessures répétées.

Yamaha a animé cette semaine le marché des transferts en annonçant la prolongation de l'Espagnol Maverick Vinales pour les saisons 2021-2022 et surtout le remplacement de l'Italien Valentino Rossi par le Français Fabio Quartararo à compter de 2021.

Pour Rossi, qui fêtera ses 41 ans le 16 février, cette annonce n'est pas forcément synonyme de fin de carrière. Le Docteur annoncera son intention de poursuivre ou non la compétition mi-2020, en fonction de ses résultats du début de saison.

Ces annonces posent des jalons importants sur un marché des transferts très ouvert pour 2021. Outre Quartararo et Vinales, un seul pilote dispose en effet déjà d'un contrat: l'Espagnol Tito Rabat chez Avintia jusqu'à fin 2021.

La saison 2020 débutera au Qatar le 8 mars et se terminera à Valence (Espagne) le 15 novembre. Les premiers essais de l'année auront lieu à Sepang (Malaisie) du 7 au 9 février.