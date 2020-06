MotoGP: le championnat du monde va enfin débuter le 19 juillet à Jerez

La saison 2020 du Championnat du monde de MotoGP va enfin pouvoir débuter avec une course le 19 juillet à Jerez, en Espagne, première épreuve d'une série de 13 Grands Prix en Europe, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"La possibilité d'organiser (par la suite) des événements en dehors de l'Europe sera évaluée et confirmée avant le 31 juillet, ont précisé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le MotoGP dans un communiqué. Toutefois, la saison 2020 ne se terminera pas plus tard que le 13 décembre et comprendra un maximum de 17 événements", y compris le GP du Qatar couru en mars en catégories Moto2 et Moto3 uniquement.

Le GP de France sur le circuit Bugatti au Mans est prévu le 11 octobre. Ceux qui sont encore inscrits sans date sont ceux des Etats-Unis, disputé habituellement sur le circuit des Amériques à Austin (Texas), celui d'Argentine et ceux de Thaïlande et de Malaisie, tous regroupés en fin de saison.

"Nous devons attendre car si nous voulons faire des courses hors Europe nous devons y accueillir des spectateurs. Nous attendons de voir comment vont évoluer les mesures sanitaires dans ces pays et nous verrons ensuite celles qu'il sera possible d'inclure dans le championnat", a précisé le PDG de Dorna sports, le promoteur du championnat.

"S'il n'y a pas de courses hors d'Europe, nous terminerons le championnat à Valence, comme d'habitude", a ajouté Carmelo Ezpeleta.

Les mêmes circuits accueilleront aussi plusieurs courses à une semaine d'intervalle, ce qui permettra de limiter les déplacements des coureurs et des écuries.

Plusieurs Grands Prix ont été annulés purement et simplement comme ceux du Qatar (uniquement pour la catégorie reine MotoGP), d'Allemagne, des Pays-Bas, de Finlande, de Grande-Bretagne, du Japon et d'Australie.

La MotoE (pour électrique) trouvera aussi sa place avec 7 courses au total disputées en marge de celles des autres catégories lors des GP d'Espagne, d'Andalousie, de Saint Marin, d'Emilie-Romagne et de France.

- Marquez vise un 7e titre -

Les 21 pilotes du MotoGP vont pouvoir donc enfin commencer à en découdre alors que l'Espagnol Marc Marquez (Honda), champion en titre, cherche a en conquérir un 7e dans cette catégorie, ce qui lui permettrait d'égaler l'Italien Valentino Rossi dont l'avenir, à 41 ans, est incertain.

Les résultats des premières courses du championnat 2020 vont permettre aux chefs d'écuries d'avoir une meilleure idée de l'état des forces avant de constituer leurs équipes pour les prochaines saisons.

Rossi a déjà été remplacé au sein de l'écurie officielle Yamaha par le jeune prodige français Fabio Quartararo à compter de 2021, mais le vétéran italien, toujours aussi populaire, n'a pas encore fait connaître ses intentions pour la suite.

Il pourrait tout simplement échanger de selle avec Quartararo et signer avec l'écurie satellite Yamaha-SRT, ou bien créer la surprise en changeant de constructeur, si ce n'est pas la retraite qui le tente.

La place de Marc Marquez est assurée chez Honda mais celle de son frère cadet Alex --champion en titre en Moto2 et qui n'a pas encore disputé une seule course en MotoGP-- l'est moins.

Tout juste promu aux côtés de son frère dans l'écurie officielle, Honda pourrait néanmoins le "rétrograder" dès 2021 dans l'écurie satellite Honda-LCR pour faire place à l'Espagnol Pol Espargaro, actuellement chez KTM.

Incertitude aussi chez Ducati qui va faire "monter" l'an prochain l'Australien Jack Miller dans l'écurie officielle que devrait quitter l'Italien Danilo Petrucci.

L'avenir de son compatriote Andrea Dovizioso chez les "rouges" n'est pas encore assuré alors que le Français Johann Zarco doit se refaire une santé chez Ducati-Avintia après son expérience malheureuse chez KTM l'an dernier.

Les premières courses en Autriche et en Espagne permettront également d'évaluer les progrès des uns et des autres.

Les Aprilia, habituées à la queue du peloton, ont montré des belles promesses lors des essais hivernaux effectués avant le Qatar et le confinement. Le potentiel des KTM reste lui aussi à confirmer, alors que les Honda avaient semblé rencontrer quelques difficultés. Les Suzuki des Espagnols Alex Rins et Joan Mir pourraient elles venir jouer les trouble-fêtes.