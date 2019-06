MotoGP: le Français Fabio Quartararo encore en pole position, au GP des Pays-Bas

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), révélation de la saison moto 2019, a obtenu samedi sa 2e pole position de suite en réussissant le meilleur temps des qualifications du Grand Prix moto des Pays-Bas sur le circuit d'Assen.

Le jeune Niçois, âgé de 20 ans, partira en position de tête sur la grille devant les Espagnols Maverick Vinales (Yamaha) et Alex Rins (Suzuki). Il avait déjà signé la pole position au GP de Catalogne il y a 15 jours ainsi qu'au GP d'Espagne début mai.

Il n'a toutefois pas encore remporté de course dans la catégorie reine, son meilleur résultat étant une 2e place au dernier GP de Catalogne sur le circuit de Montmelo. Il occupe actuellement la 7e place du championnat du monde MotoGP, catégorie dans laquelle il débute cette année.

"C'est fou d'être en pole position sur cette piste", s'est exclamé Quartararo après son exploit. Il a également, en réalisant son meilleur temps, battu le record du mythique circuit d'Assen en 1 min 32 secondes et 017/1000e.

Le quintuple champion du monde et actuel leader du championnat, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), n'a pu faire mieux que 4e et les Ducati sont assez loin avec Danilo Petrucci 7e et Andrea Dovizioso, 2e du championnat, 11e.

Valentino Rossi (Yamaha), huit fois vainqueur dans la "cathédrale" d'Assen, n'a pu se qualifier pour la Q2 et partira 16e sur la grille dimanche à 14h00 locales (12h00 GMT).

"La piste est beaucoup plus difficile qu'à Montmelo et je souffre un peu plus des bras", a souligné le jeune Français. Il s'était fait opérer du "syndrome des loges" début juin pour résorber une gêne musculaire dans les avant-bras.

"Mais nous sommes quand même arrivés à décrocher la pole position et parvenus à réaliser deux très bons tours", a-t-il ajouté.

- Course ouverte -

Alex Rins, 23 ans, peut lui se considérer comme le "miraculé" de ces qualifications puisqu'il a dû passer par la Q1 pour pouvoir intégrer le groupe des dix pilotes les plus rapides admis en Q2 et finalement se qualifier en 3e position.

Une chance que n'a pas eue Valentino Rossi, qui devra s'employer pour remonter ses adversaires dimanche s'il veut répéter sa victoire de 2017, la dernière en MotoGP pour le quadragénaire. Son coéquipier Maverick Vinales a de nouveau montré sa pointe de vitesse en qualifications, même si ses résultats en course ne suivent toujours pas.

La course dimanche reste donc très ouverte avec un Quartararo en pleine forme en quête d'un premier succès en MotoGP, un Maverick Vinales soucieux de sauver un début de saison difficile et un Alex Rins, déjà vainqueur au GP des Etats-Unis cette année, désireux de rester au contact de Marquez et Dovizioso au championnat.

Mais Marquez est loin d'avoir dit son dernier mot. Vainqueur à Assen l'an dernier, il a déjà glané quatre victoires en sept courses depuis le début de la saison et jouit au championnat d'une avance de 37 points sur Dovizioso et de 39 sur Rins. Autant dire qu'il peut voir venir et jouer le podium à Assen, sinon la victoire.

Il sera le seul pilote de l'écurie officielle Honda en lice dimanche après l'accident vendredi de son équipier Jorge Lorenzo, forfait pour la course et également pour le prochain GP d'Allemagne la semaine prochaine.

Quant à Johann Zarco, l'autre Français en MotoGP, il est toujours à la peine sur sa KTM et n'a pu faire mieux que le 8e temps de la Q1, ce qui lui vaudra de partir en 20e position sur la grille dimanche.