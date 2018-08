MotoGP: le Français Quartararo confirmé l'an prochain chez SIC Petronas Yamaha

Le Français Fabio Quartararo a été confirmé vendredi par la future équipe satellite de Yamaha en MotoGP, SIC Petronas Yamaha, pour la saison 2019, aux côtés de l'Italien Franco Morbidelli.

Le pilote de 19 ans participe cette saison, avec l'équipe Speed Up Racing, au championnat de Moto2, dont il est actuellement 9e.

Quartararo a remporté sa première victoire cette année en championnat du monde de vitesse, avec un succès conquis au GP de Catalogne en juin dernier.

Le Niçois bénéficie d'une réputation de prodige précoce acquise dans les catégories de jeunes en Espagne, que des résultats moyens depuis 2016 avaient fini par amoindrir. Mais ses récents bons résultats ont incité Yamaha à le promouvoir dans la catégorie reine.

Il aura affaire à un coéquipier redoutable puisque Morbidelli a été sacré en Moto2 en 2017 et qu'il bénéficiera, contrairement au Français, de la spécification la plus récente de la Yamaha M1 également fournie aux pilotes officiels, l'Espagnol Maverick Vinales et l'Italien Valentino Rossi.

Cette nouvelle équipe, qui remplacera Tech3 comme écurie satellite de Yamaha, est le fruit d'un partenariat entre le constructeur nippon, le géant pétrolier malaisien et les propriétaires du circuit de Sepang.

Elle prendra sur la grille la place de l'Angel Nieto Team (connue sous le nom d'Aspar Team jusqu'en 2017), équipée de Ducati.

Il y aura donc deux pilotes tricolores en MotoGP l'an prochain puisque Johann Zarco évoluera au sein de l'équipe KTM.