MotoGP: les GP d'Allemagne, des Pays-Bas et de Finlande annulés

Les Grands Prix moto d'Allemagne, des Pays-Bas et de Finlande, prévus en juin et juillet, sont annulés en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur du MotoGP, Dorna Sports.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons l'annulation de ces trois importants Grands Prix du calendrier du MotoGP", ainsi que des courses support (notamment la MotoE) qui devaient les accompagner, regrette le PDG de Dorna, Carmelo Ezpeleta, dans un communiqué.

Le GP d'Allemagne était programmé du 19 au 21 juin au Sachsenring et celui des Pays-Bas du 26 au 28 juin à Assen, l'unique circuit à avoir accueilli un GP moto chaque année depuis les débuts du championnat en 1949. Celui de Finlande devait se courir pour la première fois au tout nouveau KymiRing du 10 au 12 juillet.

Mais ces trois pays interdisent les rassemblements pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Auparavant, les huit premières manches de la saison 2020 avaient déjà été annulées (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportées (Thaïlande, Amériques, Argentine, Espagne, France, Italie, Catalogne).

La prochaine course au calendrier est le GP de République tchèque sur le circuit de Brno le 9 août, mais Ezpeleta a évoqué la possibilité "d'essayer de commencer fin juillet" en Europe, lors d'une interview à la chaîne de télévision BT Sport diffusée lundi sur les réseaux sociaux.

Le dirigeant estimait également que "le scénario le plus probable est que ce soit sans spectateurs", "le plus important (étant) d'organiser des courses et de les diffuser à la télévision".

"Nous travaillons avec les équipes à établir un nombre maximum de personnes sur le paddock, autour de 1300, afin de pouvoir contrôler et tester de manière exhaustive", avait-il indiqué.

Le GP de France, qui aurait dû avoir lieu du 15 au 17 mai au Mans, "espère être à même de pouvoir faire une annonce au 15 mai" sur un éventuel report, tenant compte des modalités de déconfinement dans le pays ainsi que des contraintes s'imposant aux organisateurs du championnat, la FIM et Dorna, a indiqué un porte-parole à l'AFP mercredi.