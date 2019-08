MotoGP: Marquez en pole au GP de Rép. tchèque, Zarco surprenant 3e

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), quintuple champion du monde en MotoGP et actuel leader du championnat, partira dimanche en pole position pour le Grand Prix de République tchèque, le Français Johann Zarco (KTM) ayant créé la surprise en se hissant en première ligne.

Avec la 58e pole de sa carrière, Marquez, 26 ans, égale le record du mythique Australien Michael "Mick" Doohan.

Le champion espagnol s'élancera ainsi de la position de pointe pour la sixième fois depuis le début de cette saison, au cours de laquelle il a jusqu'à présent signé cinq victoires en neuf courses.

Marquez a largement dominé la Q2, devançant de plus de 2,5 secondes l'Australien Jack Miller (Ducati) et Johann Zarco, ce dernier repêché de la Q1 pour participer à la Q2 pour la première fois de la saison.

"J'ai pris beaucoup de risques et je pouvais voir que certaines personnes de mon équipe n'en étaient pas tout à fait contentes", a avoué le champion espagnol, au cours de la conférence de presse.

La pluie a commencé à tomber durant la Q2 sur une piste déjà humide et qui séchait pas endroits, ce qui a fait du choix des pneus un facteur crucial: Marquez a été le premier à avoir opté pour les "slicks" (pneus pour le sec) en fin de séance, ce qui lui a permis de réaliser deux tours lancés d'exception.

"Je suis heureux d'avoir cette pole mais j'ai eu la chance de n'avoir pas chuté", a-t-il admis.

- "Respect pour les rivaux" -

Seul bémol: une plainte de son compatriote Alex Rins (Suzuki), à la suite d'un contact entre les deux pilotes au cours de la Q2. Marquez a ensuite repoussé la moto de Rins de la main alors que tous deux rentraient aux stands.

"(Marquez) est un pilote très talentueux mais il devrait avoir plus de respect pour ses rivaux", s'est plaint Rins.

Le choix des pneus pluie a profité au contraire à Zarco qui a connu jusqu'ici une saison particulièrement difficile.

"La chance, cet après-midi, c'est que la piste était en train de sécher. Je me sens toujours bien sur le sec, avec des pneus pluie. Et sur la piste mouillée, je ressens moins de stress", a confié Zarco qui souhaite "mener au moins pendant un tour" la course dimanche.

De son côté, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), qui s'était montré le plus rapide à l'issue des 3 séances d'essais libres, n'est pas parvenu à s'adapter aux conditions météo et a seulement réalisé le 10e chrono en Q2, à près de 4 secondes de Marquez.

Marquez est en tête du classement provisoire du championnat, alors qu'il reste dix courses à disputer, avec 58 points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vainqueur l'année dernière à Brno, et 4e en Q2.

- Objectif podium -

Le circuit de Brno n'a toutefois pas toujours souri à l'Espagnol en MotoGP: depuis 2013 il n'y a signé que deux victoires (2013, 2017), y ajoutant trois autres podiums et même une 4e place, en 2014.

"Mon objectif pour demain, c'est d'être sur le podium", a confié le quintuple champion du monde qui vise à engranger des points pour s'assurer un 6e titre.

En Moto2, c'est le leader du championnat du monde Alex Marquez (Kalex), le frère de Marc, qui partira en pole. Son dauphin au classement provisoire, le Suisse Thomas Lüthi (Kalex), n'a signé samedi que le 12e chrono.

En Moto3, l'Italien Tony Arbolino (Honda) s'élancera en tête également pour la deuxième fois depuis le début du championnat. Arbolino, 5e au classement provisoire, a ainsi dignement fêté son 19e anniversaire. Son compatriote Lorenzo Dalla Porta (Kalex), actuel leader du Championnat, n'a fait samedi que le 17e chrono de la journée.

Le départ de la course Moto3 sera donné dimanche à 11h00, suivi de ceux de Moto 2 à 12H20 et de MotoGP à 14h00.