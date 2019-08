MotoGP: Marquez en pole au GP de Rép. tchèque, Zarco surprenant 3e

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), quintuple champion du monde en MotoGP et actuel leader du championnat, partira dimanche en pole position pour le Grand Prix de République tchèque, le Français Johann Zarco (KTM) parvenant lui à se hisser en première ligne.

Avec cette 58e pole de sa carrière, Marquez, 26 ans, égale le record de l'Australien Michael "Mick" Doohan.

Le champion espagnol s'élancera de la position de pointe pour la sixième fois depuis le début de la saison, au cours de laquelle il a jusqu'à présent signé cinq victoires en neuf courses.

Marquez a largement dominé la Q2, devançant de 2 sec et 524/1000e l'Australien Jack Miller (Ducati) et de 2 sec et 598/1000e le Français Johann Zarco (KTM), repêché de la Q1 pour participer à la Q2 pour la première fois de la saison.

La Q2 s'est déroulée dans des conditions météo difficiles, avec une averse qui a commencé à tomber vers la fin de la séance sur une piste déjà humide et qui séchait par endroits.

Le choix des pneus a donc été déterminant: Marquez a été le premier à avoir opté pour les slicks en fin de séance, ce qui lui a permis de réaliser deux tours lancés d'exception.

"J'ai pris tous les risques, même si mon équipe n'en était pas très contente", a souri le natif de Cervera, au micro de Canal+.

Le choix des pneus pluie a profité aussi à Zarco qui a connu jusqu'ici une saison particulièrement difficile. Le Français s'est dit "plutôt content" de la pluie, avant de se féliciter d'avoir retrouvé des "sensations et des conditions" qu'il adore.

"Même si c'est sec (demain ndlr.) c'est bien de partir devant et de se bagarrer le plus longtemps possible. C'est une période ultradifficile et ce genre de résultat ça met du baume au cœur. Je ne sais pas si cela veut dire qu'on peut y arriver mais cela permet à l'homme de sentir qu'il en a encore les capacités", a-t-il confié au micro de Canal+.

De son côté, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), qui s'était montré le plus rapide à l'issue des 3 séances d'essais libres, a seulement réalisé le 10e chrono, à 3 sec 895/1000e de Marquez. Le 3e français Sylvain Guintoli, qui jouit d'une "wild card" de Suzuki pour cette course, partira 15e.

Marquez est en tête du classement provisoire du championnat, alors qu'il reste dix courses à disputer, avec 58 points d'avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), vainqueur l'année dernière à Brno, et 4e en Q2.

Le circuit de Brno n'a toutefois pas toujours souri à l'Espagnol: depuis 2013 il n'y a signé que deux victoires (2013, 2017), y ajoutant trois autres podiums et même une 4e place, en 2014.

Le départ de la course Moto3 sera donné dimanche à 11h00, suivi de ceux de Moto 2 à 12H20 et de MotoGP à 14h00.