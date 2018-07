MotoGP: Marquez victorieux d'une course folle aux Pays-Bas

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), victorieux dimanche du Grand Prix des Pays-Bas, a renforcé sa position en tête du Championnat du monde MotoGP à l'issue d'une course folle menée successivement par une demi-douzaine de prétendants.

Le Catalan, qui signe son quatrième succès de la saison en huit courses, possède dorénavant une avance de 41 points sur son premier dauphin, l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), et de 47 sur l'autre pilote officiel de la marque aux tridents, l'Espagnol Maverick Vinales.

Avec 11 pilotes qui se tenaient en une demi-seconde samedi, les qualifications (Q2) promettaient beaucoup. Les 105.000 spectateurs massés autour de la "cathédrale" d'Assen n'ont pas été déçus.

"Une course de dingues!", a simplement résumé à l'arrivée Marquez qui venait de s'imposer à ses compatriotes Alex Rins (Suzuki) et Vinales. Un Grand Prix où la fête aurait pu être complète pour les Espagnols si Jorge Lorenzo (Ducati), victorieux des deux derniers Grand Prix, n'avait pas dû rétrograder jusqu'à la septième place alors qu'il avait mené la course un bon moment.

Lorenzo termine juste devant Johann Zarco (Yamaha Tech3), 8e, sa position de départ. Le Français a reconnu "ne jamais avoir été dans le coup. Chacun de mes dépassements me coûtait une énergie énorme", a-t-il déclaré.

- Zarco hors du coup -

Auteur d'un début de saison tonitruant, Zarco marque un peu le pas depuis quatre courses et se retrouve au Championnat sous la menace de plusieurs pilotes. Il occupe toujours le 4e rang, avec 81 points -Marquez en a inscrit 140- mais le 9e, Andrea Iannone (Suzuki), avec 71 à son compteur, n'est pas très loin.

Dimanche, lors des vingt-six tours effectués sur ce circuit de pilotage, une centaine de dépassements ont été décomptés alors que l'élite du championnat ne cessait d'en découdre. Quitte à en venir au contact -notamment Rossi qui a percuté Lorenzo à plus de 200 km/h, ou Rins qui fait un intérieur "osé" à Marquez- tout en évitant la chute.

"Je me suis battu tout le week-end, avec les pneus notamment. C'était une course folle surtout dans la ligne droite avec beaucoup de vent et de nombreux contacts entre les pilotes", a commenté Marquez.

"J'étais ici pour gagner et j'avais les capacités de le faire, mais j'ai eu un problème de crampes aux avant-bras qui m'empêchaient de bons freinages en bout de ligne droite", a souligné Vinales après son meilleur résultat de la saison depuis son podium à Austin au printemps.

En Moto2, l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex) a consolidé sa première place au Championnat du monde après sa victoire.

Auteur de la pole-position, Bagnaia a devancé le Français Fabio Quartararo (Speed Up) de 1 sec 748/1000, pour enlever sa quatrième victoire de la saison après le Qatar, Austin et Le Mans.

Au Championnat, il compte désormais 144 points, soit 16 de plus que le Portugais Miguel Oliveira.

En Moto3, L'Espagnol Jorge Martin a remporté la course et a repris la tête du Championnat du monde

Le prochain Grand Prix est programmé au Sachsenring, en Allemagne, dans quinze jours. Un circuit vallonné où les chutes sont souvent nombreuses. Ensuite, les pilotes basculeront dans la seconde partie de saison.