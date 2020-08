MotoGP: "On ne peut pas faire ce sport si on ne veut pas prendre de risques", rappelle Zarco

Le pilote français de MotoGP Johann Zarco, opéré mercredi du scaphoïde droit et qui ne participera pas vendredi aux essais libres du Grand Prix de Styrie, a répondu jeudi aux critiques sur son rôle dans un accident sur ce même circuit de Spielberg dimanche dernier.

Question: Johann, comment se présente le week-end ?

Réponse: "Le règlement veut qu'après une opération il y a un contrôle médical 48 heures après. Je ne serai donc pas sur la moto demain. J'espère que je pourrai ensuite monter dessus et faire quelques tours. Rater les essais libres demain (vendredi) n'est pas très grave car nous avons toutes les informations de la semaine dernière. Les Ducati vont vite ici, j'avais une bonne vitesse donc si je vais bien je peux me qualifier samedi".

Q: Vous avez été entendu jeudi par les Commissaires de courses à propos de l'accident de dimanche. Comment cela s'est-il passé ?

R: "J'ai expliqué comment j'ai vécu l'accident et ce que j'ai fait avant de dépasser Morbidelli et après. Nous avons la télémétrie pour prouver ce que je dis. Ils m'ont posé des questions et ils vont ensuite attendre de voir ce que dit Franco. Selon moi, il ne devrait pas y avoir de sanctions car je n'ai rien fait de fou et j'espère qu'ils l'ont compris".

Q: Avez-vous été blessé par les critiques dont vous fait l'objet après l'accident avec Franco Morbidelli ?

R: "Je sais que j'ai été très critiqué cette semaine mais j'étais aussi très occupé par mon opération du poignet. Je n'ai pas regardé les réseaux sociaux car je ne voulais pas vraiment répondre à toutes ces critiques. J'ai préféré attendre la réunion d'aujourd'hui avec les commissaires pour m'exprimer vraiment. Je sais que des pilotes comme Franco et Valentino (Rossi) m'ont critiqué rapidement mais j'ai été les voir tout de suite. Peut-être que je suis naïf mais je préfère le faire comme ça. Pour moi c'était clair et s'il y a d'autres pilotes qui pensent autre chose, il faut savoir qu'on n'essaie jamais de pousser quelqu'un hors de la piste et je pense que sur la piste rien ne changera. S'ils veulent me punir, ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas penser comme ça sur une moto car ils tomberaient aussi. Si quelqu'un pense que je suis dangereux, ce n'est pas possible de l'être sur ces motos mais on ne peut pas faire ce sport si on ne veut pas prendre de risques".

Propos recueillis en conférence de presse.