MotoGP: pole suprise pour Zarco devant Quartararo en République tchèque

"La meilleure expérience après des mois difficiles": au guidon de sa modeste Ducati-Avintia, Johann Zarco a créé la surprise en s'offrant samedi la pole position du GP moto de République tchèque devant son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), une première pour la France.

Poleman, vainqueur des deux premières manches (sur 14) de la saison et leader du MotoGP, Quartararo a chuté sans gravité dans son dernier tour lancé, se privant d'une ultime opportunité de prendre une troisième pole consécutive en 2020.

En l'absence du champion du monde en titre Marc Marquez, forfait sur blessure, "El Diablo" n'en reste pas moins l'homme à battre et il aborde la course, dont le départ sera donné dimanche à 14h00 (12h00 GMT), avec sérénité malgré un début de week-end frustrant.

"On a bien progressé en essais libres 4", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Nous savons que nous avons le rythme pour gagner, donc je suis heureux d'être là."

Si pour Quartararo "la première ligne était l'objectif", pour Zarco, qui court son troisième GP avec Ducati-Avintia, il était uniquement question de "mieux se qualifier", en intégrant directement la Q2 au cours de laquelle se jouent les premières places sur la grille.

- Zarco "heureux comme tout" -

"Je ne m'attendais pas à faire la pole", a-t-il confirmé à Canal+, un des rares médias assistant à cette nouvelle épreuve à huis clos, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. "Ca reste toujours un objectif mais, dans cette phase de progression... J'ai fait de bons essais (quatrième des EL1 et 2, deuxième des EL3, ndlr). Surtout, avec un pneu neuf, j'arrivais toujours à faire un bon tour, mais au point d'être premier cet après-midi... c'est fantastique ! Je suis heureux comme tout."

Cette sixième pole en MotoGP, la première depuis 2018, arrive après une année 2019 compliquée pour Zarco, qui s'était séparé de KTM en milieu de saison faute de résultats.

Le pilote de 30 ans a retrouvé en 2020 une place de titulaire au sein de l'une des équipes satellite de Ducati, Avintia, qui n'avait encore jamais connu les honneurs de la pole. Son but: conquérir une meilleure moto l'an prochain chez la marque italienne, qui a des guidons libres au sein de l'écurie officielle et chez l'autre satellite, Pramac.

"Je me suis demandé si j'étais toujours dans le rythme et, aujourd'hui, c'était le cas, c'est un sentiment génial", s'est-il félicité. Mais "compter sur la victoire maintenant, c'est encore un objectif bien trop haut, concède le Français. Même le podium est un objectif très, très compliqué car, en rythme de course, je pense qu'il me manque encore quelques dixièmes pour vraiment contrôler."

"Mais le fait de partir devant sera déjà la meilleure des expériences possible après plusieurs mois difficiles, assure-t-il. Un beau résultat demain (dimanche), rester dans les cinq, ça peut être un bel objectif à se fixer, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est la +qualif+ et on profite de ça !"

- 200e podium pour Rossi ? -

Franco Morbidelli, l'équipier italien de Quartararo, partagera la première ligne avec les deux Français, devant trois Espagnols, Aleix Espargaro (Aprilia), Maverick Vinales (Yamaha), dauphin de "Quarta" pour dix points au classement des pilotes, et Pol Espargaro (KTM).

A noter également la présence en dixième position de l'Italien Valentino Rossi (Yamaha), qui peut conquérir son 200e podium parmi l'élite, après être remonté sur la boîte pour la première fois depuis quinze mois, il y a deux semaines en Espagne.

Grosse déception par contre pour l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), qui ne s'élancera que 18e. On attendait mieux de l'actuel troisième du championnat à 24 longueurs, vainqueur sur le circuit tchèque de Brno en 2018 et deuxième en 2019.

Outre Marquez, réopéré d'une fracture de l'humérus droit et remplacé par l'Allemand Stefan Bradl, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac), tombé vendredi et victime d'une fracture du tibia droit, est forfait.

En Moto2, l'Américain Joe Roberts (Kalex) a signé sa deuxième pole de la saison. En Moto3, l'Espagnol Raul Fernandez (KTM) a privé le Japonais Tatsuki Suzuki (Honda) d'une quatrième position de pointe consécutive.